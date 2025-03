Cristi Balaj, anunț de ultimă oră despre Neluțu Varga. Ce va face patronul CFR Cluj zilele următoare. Exclusiv

dar cu toate acestea nu a reușit să termine în clasament decât pe locul 2, după FCSB. În aceste condiții, meci la care va fi prezent cel mai probabil și patronul Neluțu Varga.

Când se întoarce în țară Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj? Anunțul președintelui Cristi Balaj

CFR Cluj nu l-a avut aproape în ultimele săptămâni pe patronul dar acest lucru se va schimba odată cu prima etapă a play-off-ului. la meci fiind așteptat să asiste și Varga, care se va întoarce miercuri în țară.

„Când se întoarce patronul Neluțu Varga?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe președintele clujean Cristi Balaj la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Miercuri. Atunci revine în țară. Era fericit că am câștigat, mulțumit de ceea ce am realizat… Și am fi stat mult mai bine în clasament dacă nu ar fi existat unele decizii de arbitraj care ne-au dezavantajat. Pentru că eu consider că au fost niște greșeli.

E mulțumit și de ceea ce a realizat el acolo unde a fost și de ceea ce am făcut noi cât timp a lipsit”, a dezvăluit Cristi Balaj la emisiunea pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, d ela ora 17:30.

Reamintim că Neluțu Varga a fost plecat mai multe săptămâni în țări din AFrica, Ghana sau Burkina Faso, unde deține mai multe afaceri. Împreună cu parteneri locali, el a pus bazele mai multor academii de fotbal, dar

Chiar și la depărtare de casă, și consideră că CFR Cluj se va bate cu FCSB și Universitatea Craiova: „Va fi un play-off atât de strâns, niciodată de când sunt eu în fotbal nu am pățit așa ceva. Niciodată nu au mai fost atât de apropiate echipele ca valoare, performanță și lot. Toate cele 6 echipe au șanse la titlu.

Ca întotdeauna, CFR Cluj se va bate la titlu în principal cu FCSB și cu Universitatea Craiova. U Cluj a venit din spate și a făcut o surpriză frumoasă anul acesta, sunt de apreciat și bravo lor!”, a declarat Neluțu Varga în urmă cu câteva zile în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.