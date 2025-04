Cristi Balaj anunță când poate fi tranșată lupta la titlu în SuperLiga între FCSB, CFR Cluj și U Craiova: „Au un mare avantaj”

Invitat la FANATIK SUPERLIGA prin video-conferință, Cristi Balaj a analizat lupta la titlu în prima divizie din România. Președintele lui CFR Cluj a precizat care este marele avantaj al lui FCSB în disputa cu ardelenii și a subliniat care vor fi meciurile capitale.

Cristi Balaj: „Am jucat mai bine cu U Cluj decât cu U Craiova”

După trei etape de play-off, FCSB este lider, cu 35 de puncte, urmată de CFR Cluj (33), U Craiova (32), U Cluj (29), Rapid (27) și Dinamo (26). Pentru FCSB, urmează o deplasare dificilă la Craiova, în timp ce ardelenii vor juca acasă cu Rapid în etapa viitoare, urmând ca de Paște primele două clasate să se înfrunte în meci direct, pe Arena Națională.

lucru care a schimbat complet moralul la echipa din Gruia, mai ales după înfrângerea cu rivala locală U Cluj, la capătul unui meci în care marile ocazii au fost ale „feroviarilor”. Situația a fost evidențiată și de moderatorul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste.

„Așa este, dar dacă ne referim la joc, cea mai bună partidă pe care am făcut-o a fost cea cu U Cluj”, a recunoscut Cristi Balaj. „Și ca să vedeți cum e fotbalul, nu contează posesia sau numărul de ocazii ale echipei tale sau ale adversarilor. Din acest punct de vedere, felicitări celor de la U Cluj. Dar mi-a plăcut atitudinea suporterilor noștri, care au trimis un mesaj de încurajare pentru staff, pentru jucători.

Și s-a întâmplat acest lucru doar datorită jocului pe care l-am prestat împotriva celor de la U Cluj. A fost un meci… N-aș vrea să-i jignesc pe cei de la U Cluj, mai ales că există acel respect și noi tot încurajăm să nu mai apară acele fapte reprobabile, iar cei din conducere, și a lor, și a noastră, să fim un exemplu despre cum ar trebui să ne comportăm. Dar, din punctul meu de vedere, rezultatul nu este în conformitate cu ceea ce a fost pe teren”.

Cristi Balaj: „Lupta la titlu se duce cel puțin în 3!”

Președintele lui CFR Cluj a vorbit, de asemenea, despre dubla cu U Craiova, Cupă și campionat, dar și despre lupta la titlu în SuperLiga:

„Nu știu de ce mi-am dorit mai mult victoria în meciul de Cupă. Probabil am și avut mai multe emoții. Ei au avut două zile în plus de refacere, pentru că au jucat în campionat sâmbătă, noi am jucat luni. Și atunci când, de luni până joi, ai doar două-trei zile de refacere, contează două zile în plus. Și mi-a fost teamă. Plus că au evoluat jucători pe care nu i-am văzut în meciuri oficiale, doar în pregătire, cum e cazul lui Sheriff (n.r. – Sinyan), care a evoluat excelent de altfel.

(n.r. – „Cum arată în acest moment lupta la titlu? Tot în trei?”, a întrebat moderatorul) Cel puțin în trei! Contează ce fac echipele de pe primele 3 locuri în meciurile următoare. Dar Rapidul, de exemplu, a demonstrat că are calitate și meciurile pe care le-au jucat nu a fost o întâmplare că le-au câștigat”, a mai spus Cristi Balaj

Rapid poate „arbitra” lupta la titlu

A urmat o discuție în trei, moderator, Cristi Balaj și Robert Niță, pe marginea partidei din etapa viitoare dintre CFR Cluj și Rapid:

Cristi Coste: Rapidul care vine la Cluj în etapa viitoare, luni.

Cristi Balaj: Vin la Cluj, da. Îl așteptăm pe Roberto (n.r. – Niță).

Robert Niță: Sunt prezent! Mulțumesc de invitație.

Cristi Coste: Se gândește la locul 3. I-a spus-o lui Sorin Cârțu, acum 10 minute în emisiune.

Cristi Balaj: E normal să se gândească. Locul 3 îți asigură șansa de a fi într-o cupă europeană. Pentru că depinde și de acel meci de baraj.

Cristi Balaj a precizat care este avantajul lui FCSB în play-off

Însă, o partidă la fel de importantă pentru clujeni în runda ce urmează este . Oltenii, în cazul unei victorii, i-ar putea ajuta pe elevii lui Dan Petrescu să urce pe prima poziție a clasamentului. Întrebat ce rezultat și-ar dori pe Oblemenco, Balaj a răspuns: „Nu știu acum. În momentul în care trebuie să depășești echipa care e mai sus decât tine poziționată, și mă refer la FCSB, e normal că ar fi important nu doar să câștigăm noi, dar să nu câștige ei. Dar fiind o luptă clar în cel puțin 3 – CFR, Craiova și FCSB – este greu să alegi un rezultat.

(n.r. – FCSB – CFR și CFR – FCSB) sunt meciurile importante! Primul meci va fi în ziua de Paște, vom juca în deplasare, în București. Normal că sunt importante punctele în meciurile directe, pentru că nu mai apare înjumătățirea. Există un oarecare avantaj, pentru că FCSB are multe meciuri pe care le joacă acasă, chiar și atunci când joacă în deplasare.

„FCSB a ajuns la meciul cu U Cluj la a șasea partidă la rând pe Arena Națională. Pentru că și meciurile din deplasare cu Rapid și cu Dinamo au fost tot acolo.”, a punctat Cristi Coste.

„Exact. Din acest punct de vedere, este un avantaj major”, a concluzionat Cristi Balaj.