Cristi Balaj anunță reorganizarea CFR-ului: „Avem nevoie de un portar!”. Care e noul obiectiv al campioanei României

Președintele CFR-ului nu l-a incriminat pe Cristi Bălgrădean pentru golul al doilea marcat de Pyunik Erevan, însă a explicat faptul că indiferent de rezultat, ar fi adus un alt portar la echipă.

CFR Cluj vrea un nou portar pentru reorganizarea clubului

, a anunțat reorganizarea echipei și a spus că în afară de un portar care va veni în perioada următoare la echipă, planurile au fost schimbate din cauza eliminării din preliminariile Champions League.

ADVERTISEMENT

Totuși, campioana României va continua să aducă jucători tineri din zona Africii, pe care vrea să îi crească și să îi acomodeze pentru fotbalul românesc, în speranța unor transferuri pe sume mari în viitor:

„Trebuie să apară rezultate bune în următoarele meciuri și să ne calificăm în grupele Conference League. E clar un obiectiv ăsta, pentru că noi am vrut să ne calificăm în grupele Europa League.

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu vom mai putea dezvolta cum ne-am dorit. Planurile erau îndreptate către Academie și către încă un transfer.

Important e să continuăm procesul de optimizare, din punctul meu de vedere avem jucători foarte buni, dar trebuie să demonstrăm și că suntem o echipă bună”.

ADVERTISEMENT

„De portar aveam nevoie. Jucătorul Yeboah are 19 ani. Lui Hoban i s-a prelungit contractul pentru evoluția din ultimul meci, plus că trebuie să avem un număr minim de jucători români în lotul de 25.

Am adus în iarnă patru jucători din zona Africii, doi sunt la club, unul e la FC Baia Mare, au mai venit doi jucători și vom mai aduce încă unul din decembrie.

ADVERTISEMENT

O să-i ducem la Baia Mare, o să-i urmărim și vom alege din ei dacă vor putea veni la prima echipă”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

ADVERTISEMENT

„Eu am trăit multe momente de genul ăsta.

Bogdan Stelea a vorbit din preliminariile Champions League și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat cu jucătorii campioanei României:

„Eu am trăit multe momente de genul ăsta. Dinamo era cine era și am fost eliminați de 17 Nentori, nu eram eu în teren, dar am trăit astfel de momente.

Sunt lucruri care se pot întâmpla, nu cred că sunt de blamat total. Ei au pierdut meciul pentru că nu au reușit să marcheze al doilea gol”.

„Ține mult de moment și de ce se întâmplă cu tine. Ești campioana României, dar una e să joci în România, unde ți-ai câștigat un respect, alta e să joci în Europa, cu echipe care nu te respectă”, a mai spus Bogdan Stelea.