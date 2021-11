Cristi Balaj, atacat dur după ce a lăsat ANAD pentru CFR Cluj: „S-a întors acasă. Cu el în spate, au luat patru campionate”

Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional și finanțator al echipei FC Vaslui, a avut un atac furibund la adresa lui Cristian Balaj, după ce acesta a anunțat că s-a retras oficial de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping și poate prelua postul de președinte al campioanei CFR Cluj.

Porumboiu a intervenit telefonic în emisiunea Digi Sport Special, moderată de Valentin Moraru, acesta întrebându-l dacă foștii arbitrii pot influența în vreun fel lucrurile din momentul în care aleg să activeze în cadrul unui club.

ADrian Porumboiu, atac dur la adresa lui Cristi Balaj: „El poate avea influență la arbitri”

„M-aș referi doar la ultimul caz, al lui Cristian Balaj. Celelalte nu sunt așa de vizibile. Mi se pare normală trecerea lui. Cu el în spate, CFR Cluj a luat patru campionate. Mă refer la altele, când arbitra, nu la ultimele patru. Când arbitra, se bucura și la indirecte.

Înainte, nimeni nu se ocupa de CFR ca acum. Se întâmplau lucruri incredibile. FC Vaslui a pierdut două titluri din cauza lui Balaj. Acum, omul s-a dus acasă, nu în altă parte. Dacă CFR Cluj a câștigat patru titluri cu el în spate, să câștige tot atâtea și cu el în față”, a declarat Adrian Porumboiu la

Fostul finanțator al echipei FC Vaslui și-a continuat tirul. „Lumea nu e proastă, își dă seama ce s-a întâmplat. Este evident că el poate avea influență la arbitri. Omul a făcut conexiuni, a făcut parte din club și când era arbitru, normal că s-a dus unde îi era și îi este locul.

E treaba lui ce face. Dacă e un bun manager, să câștige titluri. Aici, rădăcinile sunt puternice, când faci ce a făcut Balaj pentru CFR Cluj. Categoric, se pot influența lucruri la arbitri.

Eu știu ce vorbresc, dar nu vreau să mă mai amestec. Îmi văd de ale mele, nu mă mai interesează. Eu știu cum era înainte, cum era dirijorul la arbitrii. Nici Timișoara, nici FCSB sau Steaua cum se numea, nici Vaslui, nici Dinamo, nici Rapid nu contau. Conta doar CFR.

Poate vă amintiți cum se dădea rejucare, deși trebuia să piardă ambele echipe cu 3-0. Și, ulterior, câți au picat din Federație.

Este ca și în societate. Îi iei p-ăia care au făcut evaziune de 25.000 de lei și p-ăia care au făcut evaziune de zeci de milioane îi lași în pace. Acolo nici nu se vorbește de evaziune”, a mai precizat fostul mare arbitru internațional.

Cristi Balaj anunță că păresește ANAD cu fruntea sus

Aceste afirmații vin la câteva ore după ce . Anunțul a fost făcut marți, 2 noiembrie, printr-un comunicat publicat chiar pe site-ul instituției.

„Nu a fost o decizie ușoară, însă am luat în calcul toate aspectele și m-am hotărât. Părăsesc Agenția Națională Anti-Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizat aici și mă bucur mai ales pentru că știu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune.

Colectivul ANAD formează o echipă de excepție, cu profesioniști alături de care am avut o reală plăcere să lucrez. Las în urmă proiecte concrete și acum am ocazia să demonstrez în fotbal ce am făcut la ANAD”, a declarat Cristi Balaj, conform comunicatului.

Fostul arbitru , dar a preferat să-și anunțe retragerea din funcția de președinte al ANAD după adoptarea proiectului de lege privind dopajul în sport, menit să alinieze România tuturor programelor gândite la nivel internaţional de WADA.