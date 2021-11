Cristi Balaj, cale liberă spre CFR Cluj. Și-a anunțat retragerea de la ANAD: „Nu a fost o decizie ușoară”

La o lună și jumătate de când a acceptat să preia postul de președinte al campioanei CFR Cluj, Cristi Balaj s-a retras oficial de la conducerea Agenției Naționale de Antidoping. Anunțul a fost făcut marți, 2 noiembrie, printr-un comunicat publicat chiar pe site-ul instituției.

Printre realizările fostului arbitru internațional în cei aproape trei ani de mandat se numără modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, astfel încât faptele care până acum reprezentau doar contravenții să poată fi incriminate, în conformitate cu normele europene, dar și ridicarea suspendării acreditării Laboratorului de Control Doping din București.

În plus, ANAD a pus bazele unui amplu proiect menit să îmbunătățească întreaga capacitate de management și să creeze premisele aplicării la scară largă a normelor privind combaterea dopajului în sport.

Cristi Balaj poate să devină președintele campioanei CFR Cluj. Tocmai și-a anunțat retragerea de la ANAD

„Nu a fost o decizie ușoară, însă am luat în calcul toate aspectele și m-am hotărât. Părăsesc Agenția Națională Anti-Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizat aici și mă bucur mai ales pentru că știu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune.

Colectivul ANAD formează o echipă de excepție, cu profesioniști alături de care am avut o reală plăcere să lucrez. Las în urmă proiecte concrete și acum am ocazia să demonstrez în fotbal ce am făcut la ANAD”, a declarat Cristi Balaj, conform comunicatului transmis de ANAD.

Deși , acesta a preferat să-și anunțe retragerea din funcția de președinte al ANAD după adoptarea proiectului de lege privind dopajul în sport, menit să alinieze România tuturor programelor gândite la nivel internaţional de WADA.

„Rolul unui președinte este, printre altele, să ia decizii. Sunt multe lucruri de schimbat”

Fostul arbitru a dezvăluit, într-un interviu acordat recent, cine l-a convins să accepte postul de președinte al campioanei – rămas vacant în această vară, după – și a vorbit despre schimbările pe care intenționează să le facă în următoarea perioadă.

„Rolul unui președinte este, printre altele, să ia decizii. Sunt lucruri de schimbat, bineînțeles, sunt multe. Am fost informat într-o oarecare măsură și e nevoie de timp pentru că anumite situații trebuie obligatoriu îmbunătățite.

E o moștenire care necesită eforturi din mai multe puncte de vedere, chiar și financiare. Dacă într-un final am acceptat, este și meritul lui Dan Petrescu, care a discutat cu mine, a insistat și m-a făcut să cedez.

Este unul dintre antrenorii pe care îi apreciez. Cunosc modalitatea lui de lucru și își petrece foarte mult timp la biroul lui. Biroul lui însemnând o încăpere la stadion în care analizează tot ceea ce înseamnă pregătirea jocurilor, echipele adverse și nu numai”, a explicat Cristi Balaj, potrivit .