Cristi Balaj confirmă Fanatik: „Discutăm cu doi antrenori! Unul dintre ei este Cristiano Bergodi”

FANATIK că Bergodi este în pole-position pentru a prelua postul de antrenor al CFR-ului, după plecarea lui Dan Petrescu, dând detalii și despre condițiile în care fostul tehnician al echipei a plecat, detalii confirmate de Cristi Balaj.

Cristi Balaj confirmă FANATIK ! CFR Cluj discută cu Cristiano Bergodi

Cristi Balaj a vorbit despre plecarea lui Dan Petrescu, spunând că există discuții cu doi antrenori, unul dintre , fostul tehnician al lui Sepsi:

ADVERTISEMENT

„Vorbim despre un club matur, un antrenor liniștit, mult mai liniștit decât îl cunoașteți voi. A avut mai multe frustrări, supărări, a spus-o și la conferințele de presă.

Nu am fost implicat aproape deloc în plecarea lui. Știam că a avut o discuție cu patronul echipei, a fost un gentleman agreement, nu am semnat eu documentul sau rezilierea prin care el să plece”.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost nevoie de foarte multe cuvinte, mi-era foarte greu, nu doar față de Dan Petrescu, orice persoană care a fost alături de mine, mi-era greu să fiu unul dintre cei care să participe la o astfel de discuție.

Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă lua titlul. Probabil că pleca și dacă lua titlul. Are nevoie de provocări, de multe provocări”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

ADVERTISEMENT

„Am întrebat doi antrenori, unul dintre ei e Bergodi”

„Discutam cu el și îmi spunea că are nevoie de o pauză. A fost dezamăgit și de momentul prin care a trecut, prin faptul că și-a cerut scuze. A ajuns într-un moment în care fotbalul nu te face om. De astăzi am început să lucrăm intens. Nu s-a trimis nicio propunere de contract, cât timp îl aveam sub contract pe Dan Petrescu.

Am întrebat doi antrenori. Unul dintre ei este Bergodi. Nu are importanță ce a zis, începând de astăzi am început să lucrăm. Ne-am făcut o idee, nu discutăm cu toți în același moment și nu am început cu Bergodi.

ADVERTISEMENT

Îi mulțumim lui Dan pentru tot ce a făcut pentru noi, a câștigat campionate, a mers în primăvara europeană și ne-a calificat în cupele europene. A plecat în aplauzele publicului și asta contează cel mai mult”, a .

ADVERTISEMENT

„Sunt jucători la CFR, care au colaborat foarte bine cu Dan Petrescu și nu mi s-ar părea neobișnuit să dorească să ia un jucător de la noi la noua echipă la care va merge, cum s-a întâmplat mereu la echipele antrenate de Dan Petrescu.

Am început un proces de redresare financiară, am redus bugetul substanțial și va mai fi redus. La Dan Petrescu a fost uzură, oboseală, așa l-am simțit eu.

Suntem în discuții cu mai mulți jucători, avem în acest moment discuții cu un antrenor. Sperăm să vină cât mai repede”, a mai spus președintele CFR-ului.