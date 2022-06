Cristi Balaj confirmă Fanatik: „Ne vom despărți de Alex Chipciu! E vorba doar de bani”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , antrenorul CFR-ului transmițându-i mijlocașului că nu mai vrea să îl vadă, motiv pentru care nici nu s-a prezentat la reunirea lotului.

Cristi Balaj confirmă FANATIK și anunță că CFR Cluj se va despărți de Alex Chipciu

pentru următorul sezon, anunțând și că Alex Chipciu nu va mai face parte din lotul campioanei României:

„Da, am discutat cu Chipciu, e dorința ambelor părți, vom vedea ce soluții de despărțire vom avea. El mai are contract un an de zile, e vorba doar despre bani, dar ne vom despărți”.

„Muhar e un jucător foarte cunoscut de Dan Petrescu încă de când antrena în Turcia. A jucat anul trecut 36 de meciuri la CSKA Sofia, e un jucător cu multe partide în prima ligă în campionate diferite, adică în Bulgaria și în Turcia.

E profilul pe care Dan Petrescu și-l dorea, el l-a antrenat, toată lumea e plăcut impresionată de el. Nu e un jucător care să placă ochiului, dar lângă Boateng poate face un cuplu bun”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

„Avem oferte pentru jucătorii noștri!”

Cristi Balaj a continuat și a vorbit despre le are pentru jucătorii săi, comentând și situația lui Claudiu Petrila: „Avem oferte pentru jucătorii CFR-ului în unele poziții pe care le-am completat acum. Vom vinde, da, sunt jucători care au evoluat, jucători pe care Dan Petrescu i-a pregătit și care au câștigat campionatul.

La Petrila există oferte din străinătate, dar discuția e diferită. Rămâne de văzut, pentru că mai e o poziție pe care ne dorim să o completăm. S-ar putea să nu fie oferta nici de pe acest continent. Sunt multe aspecte”.

„În acest moment, cele mai mari variante sunt să rămână încă un an de zile la noi”, a mai spus președintele campioanei României.