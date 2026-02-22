Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”

Cristi Balaj, contre în direct cu Robert Niță după cea mai controversată fază din Rapid - Dinamo 2-1. Care a fost verdictul oferit de fostul arbitru FIFA.
Iulian Stoica
22.02.2026 | 11:09
Cristi Balaj contre cu Robert Nita dupa faza fierbinte judecata de VAR in Rapid Dinamo 21 Acum ai incredere in mine A gresit de doua ori Nu poate sa isi ia picioarele in buzunar
Cristi Balaj, contre dure în direct cu Robert Niță după Rapid - Dinamo 2-1. Foto: Colaj Fanatik
Rapid s-a impus în derby-ul etapei 28, scor 2-1 în fața lui Dinamo. Meciul putea o cu totul altă soartă, în minutul 15 Alberto Soro marcând, însă ulterior reușita sa a fost anulată prin intervenția VAR. Cum a analizat Cristi Balaj intervenția arbitrajului video.

Cristi Balaj, verdict clar la cea mai controversată fază din Rapid – Dinamo 2-1

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a expus că arbitrii VAR au intervenit corect la golul marcat de Dinamo în debutul partidei de pe Arena Națională. Fostul „central” a criticat faptul că Rareș Vidican a avut o gestică greșită la faultul comis asupra lui Daniel Paraschiv, iar de acolo nemulțumirea generală creată.

„De când a fost introdus sistemul VAR, arbitrii tind să lase jocul mai liber. Știu că, dacă se marchează un gol și a existat o greșeală care trebuia sancționată, au posibilitatea să o corecteze ulterior. Arbitrul a fost bine poziționat, însă eroarea a ținut de gestică. Nu ai voie să faci un gest care te poate compromite ulterior.

Din punctul meu de vedere, cei din camera VAR au procedat corect când i-au atras atenția arbitrului să revadă faza, pentru că Paraschiv a fost împins. Este vorba despre o împingere. Contactul la nivelul picioarelor este prea redus pentru a justifica o lovitură liberă. De asemenea, creează confuzii și faptul că Paraschiv nu a făcut nimic pentru a încerca să rămână în picioare”, a început Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Contre în direct între Robert Niță și Cristi Balaj

Ulterior, Robert Niță a intrat în dialog cu Cristi Balaj vizavi de arbitrajul din Rapid – Dinamo 2-1, însă concluzia a fost una clară, anume că decizia de a anula golul după intervenția VAR a fost corectă.

Robert Niță: „Contactul la nivelul picioarelor este o consecință a împingerii. Nu poate să-și bage picioarele în buzunar când cade”.

Cristi Balaj: „Da, dar în momentul în care ești împins, nu îți ridici picioarele de pe sol. Voiam să subliniez ce creează o stare de confuzie: faptul că el și-a ridicat picioarele de pe sol și nu a făcut nimic pentru a încerca să rămână în picioare. Chiar și dacă ar fi încercat să rămână în picioare, împingerea este atât de clară și pronunțată încât trebuie sancționată cu lovitură liberă directă.

Ce a greșit arbitrul? Nu neapărat doar faptul că nu a fluierat fault, ci mai ales gestica, care a creat o stare de iritare. Mulți spun că, deși era aproape de fază, nu a fluierat pentru că a considerat că o controlează și a făcut acel gest nerecomandat. Dacă acea gestică nu ar fi existat, probabil intervenția VAR ar fi fost acceptată mult mai ușor”.

Robert Niță: „Și gestica lui poate fi interpretată într-un anumit fel, dar el greșește, de aceea intervine VAR-ul! Greșește complet, nu doar prin gestică”.

Cristi Balaj: „Da, dar una este să greșești pentru că nu ai fluierat fault, și alta este să greșești pentru că nu ai fluierat fault și, în plus, ai făcut un gest prin care întărești ideea că ai controlat faza și că, în opinia ta, nu este lovitură liberă directă. A greșit de două ori”.

Golul anulat de Rareș Vidican, decizia corectă în Rapid – Dinamo

Cristi Balaj: „Pare că a apărut o anumită stare de relaxare în teren, pentru că arbitrii știu că au VAR-ul ca o plasă de siguranță. Știu că au posibilitatea să își corecteze eventualele greșeli. Dorința de a lăsa jocul mai liber aduce un plus de frumusețe partidei. Sunt spectaculoase meciurile în care jocul este lăsat să curgă. Dacă înaintea unui gol apare o greșeală gravă, chiar dacă nu este neapărat de cartonaș — pentru că aici a fost o împingere neglijentă, ea trebuie sancționată. Neglijența este cea mai simplă formă de fault”.

Cristi Coste: „Deci golul lui Dinamo a fost anulat regulamentar”.

Cristi Balaj: „Da, sunt convins că arbitrul și cei din camera VAR vor primi credit pentru această decizie. Nu am niciun dubiu”.

Robert Niță: „Un arbitraj european, după părerea mea, cu joc lăsat liber. Vidican, în 90 de minute, are doar această fază discutabilă. În rest, nimic. A arbitrat foarte bine, nu? Tu ai expertiza aici”.

Cristi Balaj: „Acum ai încredere în mine, nu?”.

Robert Niță: Întotdeauna am avut încredere în tine, ești specialist în domeniu. Dacă uneori nu am aceeași părere, e cu totul altceva”.

Cristi Balaj: „Tu ești mai subiectiv, fiind rapidist, decât mine. Eu am lucrat la CFR, dar pot să mă detașez”.

Cristi Balaj, analiză completă după fazele controversate din Rapid - Dinamo 2-1

