Cristi Balaj, contre în direct cu Marius Mitran după ce FCSB a câștigat titlul matematic: „Tot ce fac ei e trecut la senzațional!”. Propunere de schimbare a Regulamentului

după ce . Cristi Balaj și Marius Mitran au avut un dialog contradictoriu în direct după reușita „roș-albaștrilor”.

FCSB a stârnit contre în direct între Cristi Balaj și Marius Mitran după ce a câștigat titlul matematic

FCSB a avut un sezon de excepție, luptând atât în campionat, dar și în cupele europene. Bucureștenii au făcut față unui ritm alarmat de meciuri cu dificultăți total diferite între ele.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a comentat pe seama sezonului rivalei din Capitală și a spus că CFR Cluj nu a fost la fel de lăudată când lupta de asemenea în cupele europene. Marius Mitran i-a precizat că există o diferență în favoarea FCSB-ului.

„Orice fac cei de la FCSB este trecut la senzațional, comparativ cu ceea ce fac alte echipe din București sau provincie!”

„Vorbeai și de lupta pentru locul doi și de faptul că aveți finala Cupei. La voi, de fapt, câștigarea locului doi înseamnă automat Europa League, indiferent ce se întâmplă în Cupă!”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

„Așa este. Și de aceea am și vrut să câștigăm aseară. Dar n-a fost să fie oricum. Am remarcat și în acest sezon, comparativ cu alte sezoane, că orice fac cei de la FCSB este trecut la senzațional, comparativ cu ceea ce fac alte echipe din București sau provincie. Și pe Marius l-am auzit.

Pentru unii… Nu înseamnă nimic faptul că CFR Cluj, în anul în care a ajuns până în primăvara europeană, în anul în care a ajuns până în primăvara europeană și am fost eliminați de cei de la Lazio și eram angrenați și în Cupa României, am avut aproape același număr de meciuri oficiale ca și FCSB în acest sezon. Dar asta nu înseamnă nimic!”, a spus Cristi Balaj.

„Înseamnă foarte mult, dar nu cât FCSB. E o diferență!”

„Înseamnă foarte mult. Cristi, înseamnă foarte mult, dar nu cât FCSB. E o diferență!”, a replicat Marius Mitran. „Dar știi care e diferența? E foarte mică. Păi e mică, da, dar nu, adică când s-a discutat…”, a răspuns imediat Balaj.

„Te respect mult prea mult și nu… Exact, e ultimul lucru, dar… Am mai auzit opinia și altor persoane care sunt subiective și atunci probabil că… că se uită mult prea ușor și e infimă diferența, plus că eu am fost fair play și am subliniat faptul că ar trebui schimbat regulamentul și o spuneam într-un moment în care FCSB-ul era angrenată în competiția europeană.

„Ar trebui schimbat regulamentul”

Ar trebui schimbat regulamentul ca echipele care sunt calificate într-o grupă europeană ar trebui să aibă posibilitatea să legitimeze cel puțin… Maxim trei jucători, și nu e obligatoriu dacă nu doresc, maxim trei jucători în lot pentru că apar accidentări din dorința de a câștiga și acumulând puncte pentru fotbalul românesc, plus că aceste echipe au și jucători la echipele naționale pentru că sunt mai valoroase, apar accidentări și…”, a mai spus președintele de la CFR Cluj.

„Cristi, când să legitimeze? Că au fereastra de legitimare!”, a remarcat Mitran. „Păi e fereastra de transfer. este deschisă și după ce știm dacă o echipă s-a calificat sau nu într-o grupă europeană. Deci fereastra de transfer din vară este deschisă.

Și atunci deja știm dacă o echipă este calificată într-o grupă europeană și ar trebui să aibă posibilitatea, este o propunere și eu tot am ridicat acest subiect, trebuie să aibă posibilitatea să legitimeze trei jucători. De ce?

„Profită celelalte echipe din campionatul românesc”

Pentru că joacă miercuri sau joi, acumulează puncte pentru fotbalul românesc, de care beneficiază și alte echipe în sezonul viitor, și în urma unor accidentări sau pe o stare de oboseală acumulată, profită celelalte echipe din campionatul românesc și se bucură dacă jucătorul nu mai poate să evolueze împotriva lor după 3 zile. Și nu au posibilitatea să îl locuiască. Aici e discuția și eu am fost fair-play, adică acest lucru ar fi favorizat FCSB-ul.

Dar atunci când nu pot să nu ne ascund amărăciunea, pentru că se trece neant și nu contează ceea ce spuneam noi când am jucat până în primăvară european împotriva celor de la Lazio și eram și angrenați în Cupa României. Nu a contat. Când spuneam domnule, suntem obosiți, e greu, sunt multe meciuri, nu a contat atunci. Acum că s-a întâmplat la FCSB, stăm și tot apreciem ceea ce au făcut ei din punct de vedere al oboselii!”, a mai spus Balaj.

„Au avut un tur în plus”

„Este un detaliu în plus față de sezonul acela al vostru! Au avut un tur în plus, Cristi. E enorm. Ei au luat și titlul în acest sezon, voi atunci nu!”, a remarcat moderatorul.

„Dar cei care ne urmăresc sau ascultătorii nu au cum să nu țină cont de faptul că sunt președintele unei contracandidate. Chiar dacă eu am încercat să vin cu argumente atunci când a fost vorba de greșeli!”, a concluzionat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.