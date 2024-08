Cristi Balaj critică vehement arbitrajul după CFR Cluj – Pafos 1-0: „O rușine! UEFA ar trebui să evite astfel de situații”

După ce a trecut în turul trei de Maccabi Petah Tikva, CFR Cluj a primit joi vizita celor de la Pafos, în play-off-ul UEFA Conference League. Formația antrenată de Dan Petrescu grație , însă a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică după eliminarea lui Ciprian Deac.

Cristi Balaj: „Este rușinos că la un asemenea nivel există un asemenea comportament”

CFR Cluj a ajuns la patru meciuri consecutive fără gol primit, după ce joi a învins la limită Pafos, în turul play-off-ul Conference League. Formația antrenată de Dan Petrescu a deschis scorul destul de repede, grație unei execuții fantastice a lui Korenica, care l-a executat pe portarul advers cu un șut splendid la colțul scurt.

În meciul retur care va avea loc peste o săptămână, CFR Cluj nu se va putea baza pe Ciprian Deac. Experimentatul jucător al ardelenilor în minutul 40, după ce și-a lovit inexplicabil un adversar, iar centralul nu l-a iertat după consultarea VAR.

Chiar și așa, CFR a controlat jocul și chiar a avut șanse importante de a face 2-0, însă oamenii din atac nu au luat deciziile potrivite atunci când s-au aflat în situații importante de gol. Imediat după meci, Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a avut un discurs vehement la adresa arbitrajului, precizând că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri, la un fault în careu asupra lui Panagiotis Tachtsidis.

„Eu zic că fazele sunt diferite (cea din minutul 56 cu cea din minutul 58). La Tachtsidis a intrat direct în stomacul lui, l-a dărâmat. A fost o intrare la nivelul abdomenului și necesita sancțiune disciplinară.

Dacă ai această sensibilitate… Dacă un arbitru care se plimbă prin Cipru are asemenea decizii ratate. Dacă la Tachtsidis e o fază de gol, lași faza să continue. De ce să oprești acțiunea. Ți-e frică să nu se dea gol?

Dacă se înscria gol, putea interveni VAR-ul apoi. Eu spun că vorbim de o brigadă de arbitri care se plimbă prin Cipru, iar UEFA ar trebui să evite astfel de situații. Sunt imagini care-i fac de rușine.

Nu am cum să mă schimb. Nu mi se pare corect să recunosc greșelile, iar dacă suntem dezavantajați să le acopăr. Este rușinos că la un asemenea nivel există un asemenea comportament. Se vede cum îl urmărește cu privirea pe Tachtsidis, l-a lovit în plex direct.

La Deac a fost tensiunea meciului. Jucătorul advers a intrat în el, dar și-a dat seama și el că a greșit. La Deac vorbim mai mult de gest, nu de violență. La roșu trebuie să existe răutate, tărie. Aici vorbim de răutate, dar de intensitate nu vorbim aici. De aceea este roșu aici.

Eu am încredere în jucători. Ei au jucători tehnici. Nu ne-a deranjat ca ei să aibă posesia. Am suferit în repriza a doua. Am avut și șansă. Dar repet, sunt dezamăgit. La acest nivel cu VAR, să tratezi un asemenea penalty…

Toate deciziile care ți s-au părut dubioase le-ai luat împotriva unei singure echipe. Nu se oprește jocul decât în situația în care un jucător e accidentat.

Păi, dacă intră în plexul lui, de ce nu intervine VAR? Trebuia să vadă arbitrul. La ce ne putem gândi? O rușine” , a declarat acesta, potrivit .

CFR s-a despărțit de Karlo Muhar chiar înaintea meciului cu Pafos

Cu câteva ore înainte de începerea meciului cu Pafos, CFR Cluj , jucătorul plecat în Arabia Saudită la Al-Orobah. Fotbalistul croat în vârstă de 28 de ani a fost cedat în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro, după ce a bifat nu mai puțin de 97 de apariții în tricoul ardelenilor. 18 goluri și 5 pase de gol sunt cifrele lui Muhar la CFR.