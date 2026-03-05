Cristi Balaj, declarație surpriză despre CCA: „E cel mai nimerit ca președinte”. Ce crede despre Porumboiu în locul lui Vassaras. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fostul arbitru Cristi Balaj nu vede, la ora actuală, o altă persoană mai potrivită decât Kyros Vassaras să se afle în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor. Ce spune acesta despre scenariul ca Adrian Porumboiu să ajungă la CCA.

De ce este Cristi Balaj un „avocat” al lui Kyros Vassaras: „Un român ar fi mult mai contestat”

Aproape că nu a existat, în 2026, etapă în SuperLiga fără cel puțin o mare eroare a arbitrilor. Automat, ținta tuturor a devenit Comisia Centrală a Arbitrilor, condusă de Kyros Vassaras. Intrat la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a ținut să îl apere pe grec. În opinia fostului șef de la CFR Cluj, în țară nu există în acest moment nicio persoană potrivită să conducă CCA.

Fostul arbitru și-a explicat poziția, ar echivala cu valuri de „minciuni, dezinformări”, totul „din dorința de a creea o presiune”.

”Legat de Vassaras, am auzit tot felul de opinii. Susțin cu tărie: nu există, în acest moment, o persoană mai potrivită decât el să se afle la conducerea arbitrajului (CCA). Adică, dacă ar exista un fost arbitru român la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, ar fi mult, mult mai contestat decât Vassaras.

(n.r. și mai vulnerabil din toate punctele de vedere?) Nu neapărat, că ar face față, pentru că, din punct de vedere moral sunt persoane în care aș avea încredere. Îi cunosc, am lucrat cu ei. Dar, la capitolul regii, minciuni, dezinformări, din dorința de a creea o presiune, și de a face în așa fel încât să devenim martiri la unele decizii ale arbitrilor, aici suntem campioni”, afirmă Balaj.

Balaj, atac la contestatarii lui Vassaras: „Încearcă să creeze un război orb”

Fostul conducător al echipei din Gruia arată cu degetul către cei care fac scandal după fiecare meci în care se consideră dezavantajați. „Cei care lovesc sau vorbesc de Vassaras încearcă să creeze așa, un război orb și speră că, lovind în Vassaras, arbitrilor le va fi frică la meciurile viitoare și, dacă vor exista situații ambigue, o să dea decizie în favoarea lor. Altă explicație nu găsesc.

Sunt greșeli. Este un moment neprielnic al arbitrajului. Au fost foarte multe situații și faze în care au fost greșeli de arbitraj. Cei de la Farul sunt supărați pentru că, anterior meciului cu CFR, au avut acele greșeli de la Mioveni (n.r. cu Argeș), iar supărarea lor a fost justificată. Înainte au fost cei de la FC Argeș”, mai punctează Balaj.

Ce spune Cristi Balaj despre scenariul cu Adrian Porumboiu în fruntea CCA

Horia Ivanovici l-a întrebat direct pe invitatul său din emisiune ce crede despre posibilitatea ca , să ajungă în fruntea CCA. Balaj a spus că acesta s-ar „scârbi” în această funcția după doar o lună din cauza „tâmpeniilor pe care ar fi în stare să le debiteze unii doar din dorința de a face presiune”.

„(n.r. Dacă ar fi propus Porumboiu la șefia CCA, ai fi de acord?) Eu zic că Vassaras, în acest moment, este foarte bine pregătit. Și sunt convins că, la cât de bine îl cunosc pe Porumboiu, după o lună de zile, ar fi scârbit de minciuni sau tâmpeniile pe care ar fi în stare să le debiteze unii doar din dorința de a face presiune.

Să nu vă imaginați că un președinte de Comisie va veni să-i spună unui arbitru să greșească în favoarea sau împtriva unei echipe. Nu există așa ceva. E vinovat cel care conduce. Întotdeauna. (n.r. ar rezistat Porumboiu o lună?) Ar rezistat mai mult, dar ar fi el scârbit de ce tâmpenii și minciuni ar putea să apară”, a spus Balaj.