Cristi Balaj, declarație surpriză despre schimbarea din prelungiri a lui Andrea Mandorlini și situația antrenorului: „Avem șansa că Deac este un băiat excepțional”

. Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA deciziile surprinzătoare luate pe parcursul jocului de antrenorul Andrea Mandorlini. Poate cea mai șocantă dintre ele a fost cea din minutul 90+4, când tehnicianul a ales să îl introducă în teren pe „veteranul” Ciprian Deac.

Condusă cu 1-0 după reușita lui Dragoș Huiban din penalty, CFR Cluj a egalat tot dintr-o lovitură de la 11 metri, transformată de Meriton Korenica, însă „feroviarii” nu au mai reușit să puncteze mai apoi, chiar dacă au beneficiat de încă un penalty, ratat însă de fotbalistul kosovar. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a fost șocat de deciziile luate de antrenorul Andrea Mandorlini, care a ales să joace pe final de meci cu Andrei Cordea în rolul de „vârf”.

Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a comentat acest aspect. „Șumi, s-a întâmplat când erai antrenor să iei anumite decizii obligat fiind de probleme de sănătate, decizii care au fost de neînțeles pentru suporteri sau cei care urmăreau fenomenul. Nu am mai avut atacanți.

(n.r. a părut pierdut și Mandorlini) Am multe frustrări și supărări, clar o să am discuții cu multe persoane după meciul de sâmbătă, dar nu ar fi potrivit să folosesc nume, ar fi o lipsă de profesionalism din partea mea să lovesc în jucători sau staff-ul tehnic”, a afirmat .

Cum a reacționat Ciprian Deac după ce a fost introdus pe final de Andrea Mandorlini

Cu puțin timp înainte de finalul partidei, Andrea Mandorlini a decis să îl introducă în teren pe Ciprian Deac, mutare dificil de explicat ținând cont de scorul de pe tabelă. În urmă cu aproximativ doi ani, .

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre reacția lui Ciprian Deac. „(n.r. ce să facă Deac în minutul 94?) Nu știu, îl pui într-o situație dificilă. Ce e important e că avem șansa că Deac e un băiat excepțional și chiar își dă sufletul pentru club, se pregătește, e serios.

Nu a reacționat, multă lume se întreabă dacă a fost supărat, dar e profesionist și înainte de toate pentru el e important clubul CFR. Ca să protejeze clubul nu își permite luxul de a reacționa sau de a fi dezamăgit mai mult decât e cazul”, a transmis președintele vicecampioanei.

Situație dificilă pentru Andrea Mandorlini la CFR Cluj

CFR Cluj este neînvinsă după ce Andrea Mandorlini l-a înlocuit pe Dan Petrescu la cârma echipei, însă „feroviarii” sunt pe locul 13 în Superligă, cu doar 7 puncte, iar tehnicianul italian nu are la dispoziție timp pentru a implementa modificări importante din punct de vedere tactic. „Am jucat slab (n.r. cu Metaloglobus), nu am avut prospețime, nu am avut relații de joc cum au fost pregătite.

Merg la antrenamente, văd cum se lucrează, văd ce se antrenează, dar în timpul meciului nu am văzut ce se antrenează. Nu avem timp, timpul nu este de partea noastră, dar pentru a impune un anumit stil de joc, când schimbi sistemul sau îți dorești altceva decât se juca înainte, ai nevoie de o perioadă de timp pentru a pune în aplicare ceea ce îți dorești”, a declarat Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.