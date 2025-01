Cristi Balaj, declarație surpriză despre situația reală a lui Dan Petrescu la CFR Cluj. „Dacă găsim alibiuri mereu, nu vom avea succese”

. Rezultatul a stârnit noi tensiuni în tabăra ardelenilor, iar Cristi Balaj a oferit o declarație surprinzătoare despre situația lui Dan Petrescu.

Înțepăturile lui Cristi Balaj către Dan Petrescu după FC Botoșani – CFR Cluj 1-1

Deși se îndreptau spre o victorie în stilul caracteristic, cei de la CFR Cluj s-au trezit egalați pe final și chiar dominați de către FC Botoșani. considerând că echipa sa a fost privată de o lovitură de pedeapsă.

Cristi Balaj a avut o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele echipei din Gruia a analizat și el arbitrajul, însă a subliniat că nu este posibil ca o echipă să invoce mereu tot felul de alibiuri, în loc să se concentreze pe ceea ce are de făcut.

„Dacă stăm să găsim mereu alibiuri, nu vom avea succese!”

„Pot să spun doar că suntem supărați că nu am câștigat la Botoșani. Am scăpat o victorie care era la îndemâna noastră. Am analizat jocul echipei…

Dacă stăm să găsim mereu alibiuri, nu vom avea succese. Trebuie să vedem ce putem face și ceea ce depinde de noi, nu ceea ce depinde de un om care judecă o fază și uneori poate să greșească”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Revolta lui Dan Petrescu după egalul cu FC Botoșani

CFR Cluj continuă să spere la titlu în acest sezon, însă unele rezultate obținute de ardeleni în acest sezon au fost adevărate piedici în calea atingerii acestui obiectiv important.

Anul 2025 nu a început așa cum conducerea și-ar fi dorit. Dan Petrescu consideră că de vină pentru remiza cu FC Botoșani a fost arbitrajul: „Cheia a fost la penalty-ul neacordat.

A fost clar, n-ai voie să nu-l vezi la VAR și să-l chemi pe arbitru. Dacă era penalty la acea fază în loc de corner…”, a spus „Bursucul” după meci.

De asemenea, antrenorul CFR-ului a mers și mai departe, criticând vehement responsabilii din camera VAR: „Nu au nicio scuză cei de la VAR. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greșeli”.

CFR Cluj ocupă locul 5, cu 36 de puncte. Ardelenii vor juca etapa următoare pe teren propriu contra celor de la Farul Constanța, luni, 27 ianuarie, de la ora 20:30. Meciul va conta în cadrul etapei a 23-a din Superliga.