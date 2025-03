Cristi Balaj a făcut câteva dezvăluiri cu privire la modul în care a resimțit Louis Munteanu decizia lui Mircea Lucescu cu privire la neconvocarea sa la echipa mare a României.

Cristi Balaj, dezvăluiri de culise din vestiarul lui CFR Cluj: cum se simte Louis Munteanu după ce a fost ignorat de selecționerul Mircea Lucescu?

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a dezvăluit faptul că Louis Munteanu a muncit extrem de mult pentru a-i atrage privirea și pentru a primi șansa de a fi convocat la echipa mare a României.

ADVERTISEMENT

Din păcate pentru atacantul de la CFR Cluj, eforturile sale nu au dat roade în direcția în care acesta și-a dorit. Despre , Cristi Balaj a oferit mai multe detalii importante.

“După meci e mai ușor să fii viteaz, trebuia să discutăm despre asta înaintea partidelor. Eu nu am contestat convocările. Problema mea a fost legată de management. Faptul că s-a anunțat, și putea fi evitat acest lucru, în ziua unui meci important.

ADVERTISEMENT

E un jucător de care eram convinși că va fi la lot. La mine a fost problema că mi-au răstălmăcit vorbele. Eu nu am contestat convocările făcute și nu spun asta pentru că îmi e teamă de selecționer.

“Vom vedea dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat”

Eu cred că argumente se găseau în favoarea neconvocării la echipa mare. Vom vedea dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Un lucru este cert, un jucător accidentat, cu probleme musculare, are riscul de a recidiva. Un jucător care nu a evoluat are șanse mari să aibă nevoie de meciuri pentru a-și intra în mână. Astea sunt legile fotbalului.

ADVERTISEMENT

Nu comentez convocările. Eu ca președinte îmi apăr clubul și spun că am avut un jucător care a avut nevoie de noi pentru a-i reda încrederea. El și-a dorit și a muncit, a luptat, s-a reinventat și nu pot să fiu supărat pe el pentru că și-a dorit atât de mult să fie la echipa mare a naționalei. Nu te poți supăra pe un jucător tânăr cu așa ambiție”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce spune Cristi Balaj despre declarația “asta e diferența între un convocat și un neconvocat”

“Faptul că am declarat după meciul cu Dinamo ‘asta e diferența între un convocat și un neconvocat’, făcând aluzie la Politic și Louis Munteanu, a fost nepotrivit. Eram supărat și de aceea am dat acea declarație. Încerc mereu să fiu echilibrat, dar atunci nu mi-a ieșit. A părut că nu le pasă de CFR Cluj și de aceea am spus ce am spus.

Putea să fie gestionată situația astfel în cât să nu fim afectați nici noi clubul și nici Louis Munteanu. Matei Ilie nu a avut probleme, deși spera și el. Și noi știam că ei doi vor merge cu echipa mare, iar de Louis Munteanu eram siguri datorită evoluțiilor lui.

“E clar că Louis Munteanu face parte din viitorul naționalei”

Nu s-a întâmplat și nu comentăm. Cel mai important e să ne calificăm și asta ne dorim. Munteanu nu a ajutat echipa mare acum, dar e clar că va face parte din viitorul naționalei. Important este să joace cel puțin la fel de bine ca până acum. Și Mircea Lucescu a făcut anumite declarații care au fost scoase din context.

La fel mi s-a întâmplat și mie, iar dumnealui a înțeles altceva. Acum Louis Munteanu trebuie să dea maximul pentru echipa națională U21. Echipele naționale sunt cele mai importante pentru fotbalul românesc, apoi vin cluburile”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.