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Dudu Georgescu a murit în urmă cu câteva zile, mai exact pe 22 noiembrie, însă fiul său, Dudu Georgescu Jr., este de negăsit. Cristi Balaj, care a fost coleg de breaslă cu el, găsește de neconceput faptul că fiul fostului mare atacant nu dă niciun semn pentru a ajuta la repatrierea trupului neînsuflețit al regretatului său tată și la înmormântarea acestuia. De asemenea, fostul arbitru FIFA a explicat cum Dudu Georgescu Junior a fost promovat în arbitraj doar pentru numele pe care îl poartă.

Cum a fost promovat Dudu Georgescu Junior în arbitrajul românesc

Cristi Balaj și Dudu Georgescu Junior au promovat în același timp la Liga 1. Fostul președinte de la CFR Cluj și-a amintit cum colegul său de breaslă s-a aflat pe locul 35 în clasamentul realizat pe baza notelor, însă, cu toate acestea, a promovat, în detrimentul mai multor arbitri cu note mult mai bune.

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„Nu mai știam dacă am promovat în același timp cu el, dar mi-am amintit. A fost făcut un clasament, eram în Liga a 2-a, cu notele obținute la meciuri, la testele fizice și la testele teoretice. S-a hotărât că promovează 4 arbitri. Când zici asta, te gândești că promovează primele 4 locuri, nu? Dar nu a fost așa. Am promovat eu, s-a nimerit să fiu pe primul loc, a promovat Robert Ghioane de pe locul 11, Sandu Deaconu de pe locul 23 și a mai promovat și băiatul lui Dudu Georgescu de pe locul 35, doar pentru că era fiul lui Dudu Georgescu.

Dacă ai beneficiat de asemenea favoruri datorită numelui tatălui tău… totuși, în asemenea momente… FRF a făcut ceva pentru Dudu Georgescu Junior. Totuși, e tatăl lui. Din ce înțeleg nu reușesc să dea de el. Domnule, e tatăl tău! Mi-e greu să accept așa ceva, ca fiul să nu se ocupe de înmormântarea tatălui său. Eu, dacă aș trece pe lângă el, nu l-aș cunoaște mâine, dar i-aș da niște bani, să adunăm, 100 de lei, 200 de lei”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

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Niciun membru al familiei nu se ocupă de repatrierea lui Dudu Georgescu

acolo unde locuia de foarte mulți ani. După ce nu și-a mai găsit loc în fotbalul românesc, Dudu Georgescu a mers la 7.500 de kilometri de casă pentru a continua să profeseze în domeniul pe care îl iubește. După moartea sa, soția sa a fost audiată de oamenii legii fiind suspectă de moartea acestuia. După ce a fost eliberată, ea nu a mai răspuns apelurilor. La fel se întâmplă și cu fiul său, Dudu Georgescu Junior. În acest moment, trupul neînsuflețit al lui Dudu Georgescu se află la morgă, iar