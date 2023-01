Cristi Balaj, dezvăluiri despre prețul plătit pe noul jucător vedetă din SuperLiga: “L-am adus mai devreme cu 4-5 luni. Există și bonusuri”. Video exclusiv

CFR Cluj, campioana en-titre din SuperLiga, a început cu dreptul noul an și s-a impus la scor de neprezentare pe terenul Farului, fostul lider din primul eșalon. , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, a reușit să marcheze și să ofere o pasă de gol, devenind noua vedetă a echipei. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a făcut , despre prețul plătit pe fotbalistul kosovar.

Cristi Balaj, surprins de scorul cu care CFR Cluj s-a impus pe terenul Farului: „Aveam o stare de liniște ascunsă”

CFR Cluj s-a impus în partida care a închis etapa 22 din SuperLiga, scor 3-0 cu Farul lui Gică Hagi. Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a tras concluziile partidei împotriva fostului lider și a mărturisit că scorul l-a luat prin surprindere.

„(n.r. să câștige meciul) Cu 3-0 nu mă așteptam. Aveam o stare de liniște ascunsă pentru că nu ne hazardăm și respectăm de fiecare dată adversarul, mai ales că ieri am întâlnit Farul Constanța o echipă care a demonstrat.

Cu Hagi la conducere, care nu mai are nevoie de prezentare. Tocmai seriozitatea cu care abordăm partidele, modul în care ne comportăm și ce am mai remarcat ieri este o bucurie moderată, adică doar găseam zâmbete”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. .

Totuși, oficialul campioanei României este precaut și consideră că echipa mai are de muncit până la finalul campionatului. „Am câștigat o luptă, nu și războiul. Drumul este lung. Avem experiența anilor trecuți. Dacă aveam acea stare de liniște este pentru că în afară de absențele lui Deac și Camora, două piese foarte importante, am avut restul lotului valid.

Cunosc din punct de vedere defensiv mijlocașii pe care îi avem. Știm cum am ales împreună cu Dan Petrescu, cu colegii de la scouting, cu proprietarul echipei. Încă mai avem puțin de lucru. Sper ca în vara viitoare să ajungem să avem o echipă așa cum ne dorim.

CFR Cluj, interesată de jucători tineri din eșaloanele inferioare din România: „Ne dorim să aducem români”

„Lucrăm doar la finisaje. Am făcut transferuri în mod special în mod ofensiv. În linia de apărare am adus jucători români. În continuare, urmărim jucători români și mergem la jocuri de Liga 2, Liga 3. Ne dorim să aducem jucători români tineri. Dar este foarte greu să găsim tineri care să respecte regula și care să se ridice la nivelul echipei.

Nu sunt surprins că am câștigat. Nu mă așteptam la scorul de 3-0. În jocurile amicale, cei care au venit, au demonstrat că merită să fie la CFR Cluj. A fost un meci echilibrat în prima repriză, o repriză a doua nu că au jucat mai slab cei de la Farul, dar noi am închis spațiile, nu am mai dat posibilitatea ca Farul să își facă jocul cu care ne-a obișnuit”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj, dezvăluiri despre prețul plătit pe Ermal Krasniqi, noul jucător vedetă al lui Dan Petrescu: „L-am adus mai devreme cu 4-5 luni. Există și bonusuri”

Cristi Balaj i-a lăudat pe jucătorii de la CFR Cluj și a făcut precizări referitoare la prețul lui Ermail Krasniqi, transferat în iarnă de la fosta adversară din grupele Conference League, Ballkani. FANATIK a anunțat în exclusivitate că, la CFR Cluj.

„Îl avem în zona mediană pe Muhar care a fost introdus în echipa Conference League de către UEFA și Boateng care este un jucător care poate să evolueze în orice campionat din Europa. Dacă vă aduceți aminte după primul joc din grupele Conference League pe care l-am avut la Ballkani, în Kosovo. Au existat foarte multe reacții negative. Spuneam atunci că echipa Ballkani este foarte, foarte bună și că va mai produce rezultate pozitive.

L-am remarcat pe Krasniqi de atunci. Am început și am transmis celor de la Kosovo că ne interesează trei jucători. Acest lucru s-a aflat și în mass-media, dar ținta noastră era doar Krasniqi în acel moment. După ce jucătorul a intrat în ultimele șase luni, le-am spus că urmează să facem ofertă jucătorului pe care am și făcut-o pentru a-l putea lua din vară. După ce am semnat cu el am reușit să-l aducem mai repede, având o înțelegere cu clubul kosovar.

Nu discut de sume pentru că există anumite clauze, dar finalitățile sunt mici. Suma este decentă, mai mult decât decentă. Discutăm de câteva sute de mii de euro. Jucătorul era deja al nostru, l-am adus mai repede cu patru-cinci luni. Pe acolo (n.r. 200.000 de euro). Există anumite bonusuri de calificare. Suma poate să crească și ne dorim din tot sufletul să ajungem, să plătim acele bonusuri.

Cristi Balaj, precaut cu Ermal Krasniqi: „Să avem răbdare”

Cristi Balaj a fost impresionat de jocul lui Krasniqi în primul meci oficial în tricoul CFR-ului, însă consideră că toți jucătorii echipei conduse de Dan Petrescu merită cuvinte de laudă. În același, timp, oficialul campioanei României este reținut la adresa fotbalistului kosovar.

„A trecut un singur un meci. Să fim înțelepți și ponderați, să avem răbdare. Nu aș vrea să vorbesc de un singur jucător, atâta timp cât toată echipa a evoluat excelent. A fost luat în brațe de Dan Petrescu pentru că a fost primul lui meci și a trebuit încurajat.

A jucat împotriva echipei care se afla pe primul loc. (n.r. Dan Petrescu) Și l-a dorit foarte mult și vrea să-i dea acea încredere. Dacă stăm să analizăm pe plan ofensiv. Cum a jucat Bîrligea care a câștigat orice duel, s-a agățat de minge.

A fost schimbat la pauză pentru o prevenție medicală pentru că a avut anumite simptome, dar nu riscăm pentru că vrem să evolueze și etapa următoare. Petrila care a intrat în locul și a intrat excelent. Yeboah care a parcurs o distanță incredibilă și prezent la numeroase faze ofensive. Am remarcat efortul pe care l-a făcut și nu aveam cum să nu-l apreciez”, a încheiat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.