Cristi Balaj, dezvăluiri din meciurile în care l-a arbitrat pe Leo Messi! “Cum să-l compari pe Ronaldo cu el?”

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Cristi Balaj a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum a fost să-l arbitreze pe Lionel Messi în două partide ale Barcelonei, FC Copenhaga – Barcelona, disputată pe 2 noiembrie 2010 și în amicalul Dinamo – Barcelona, din 11 august 2012. Fostul arbitru a vorbit despre tehnica și imprevizibilitatea starului argentinian, dar și despre diferențele dintre Messi și Cristiano Ronaldo, susținând că cei doi au calități diferite și criticând comportamentul portughezului în raport cu echipa națională și antrenorul său.

Cristi Balaj, impresionat de Lionel Messi: „Nu aveai cum să-l anticipezi”

Cristi Balaj a avut ocazia să-l arbitreze pe Lionel Messi în perioada în care argentinianul evolua la FC Barcelona. Una dintre partide a fost confruntarea din Liga Campionilor cu FC Copenhaga, încheiată la egalitate, scor 1-1, pe 2 noiembrie 2010. Messi a deschis scorul în minutul 31, iar danezii au egalat un minut mai târziu, prin Claudemir.

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Fostul arbitru român și-a amintit că a existat și o fază la care a greșit, după ce a primit o informație eronată de la arbitrul adițional. Dincolo de acel episod, Balaj a povestit că stilul de joc al lui Messi îi punea probleme chiar și unui arbitru de nivel internațional, pentru că argentinianul reușea să schimbe direcția și să păstreze mingea într-un mod greu de anticipat.

„De două ori l-am arbitrat pe Messi. O dată l-am arbitrat la Copenhaga – Barcelona, am și greșit la acel meci și nu vreau să-mi aduc aminte de acea fază, a fost o informație primită greșit de la arbitrul adițional, căruia i-a fost greu să recunoască. Atunci erau locul 1 cu locul 2 în grupe, iar apoi a fost meciul acela demonstrativ cu Dinamo. Atunci, la Copenhaga, a fost echipa de glorie a Barcelonei”, a povestit Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Balaj, comparație inedită pentru driblingurile lui Messi

Pentru a explica felul în care Messi își păcălea adversarii, fostul arbitru a folosit o comparație inedită, inspirată de o experiență la o păstrăvărie. În opinia sa, argentinianul avea darul de a-i face pe ceilalți să creadă că pot interveni asupra mingii, pentru ca apoi să accelereze și să scape din duel.

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„Imaginați-vă că mergeți la o păstrăvărie și într-un bazin la care aveți acces și vedeți păstrăvii cum se plimbă pe lângă voi. Imaginează-ți că vezi un pește care stă liniștit și ești convins că-l poți lua în mână. Messi este precum acel pește pe care atunci când ai impresia că îl prinzi, atunci țâșnește. Când pleca de pe loc… făcea pasul și cadența în așa fel încât aveai impresia că adversarul poate să-i ia mingea, dar el, ținând-o foarte aproape, o ciupea de fiecare dată înainte. Aveai impresia că îi iei mingea, dar tot la el rămânea. Nu aveai cum să-l anticipezi”, a explicat Balaj.

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Messi îl punea în dificultate chiar și pe Iniesta: „Nu aveai cum să-l anticipezi”

Fostul arbitru a remarcat și relația dintre Messi și colegii săi, oferindu-l ca exemplu pe Andrés Iniesta. Chiar dacă mijlocașul spaniol se demarca frecvent, argentinianul nu îi pasa întotdeauna, alegând uneori o altă soluție. Potrivit lui Balaj, Iniesta nu îi reproșa acest lucru, iar combinațiile Barcelonei erau greu de anticipat inclusiv din perspectiva celui care trebuia să urmărească fazele și să ia decizii în timp real.

„Era Iniesta, care s-a dus de multe ori, mingea fiind la Messi și nu primea pasa, o dădea în altă direcție. Niciodată nu și-a permis Iniesta să-i reproșeze ceva. I-a dat mingea când te așteptai mai puțin. Ca arbitru era greu, că nu știai unde urmează să ajungă mingea. Când aveai impresia că se duce în stânga, se ducea în dreapta, când să paseze începea dribling-ul și tot așa. Un jucător greu de anticipat, iar din nimic obținea maximum”, a declarat Cristi Balaj.

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De ce nu îl compară Cristi Balaj pe Lionel Messi cu Cristiano Ronaldo

Cristi Balaj a vorbit și despre . Fostul arbitru consideră că cei doi au stiluri și calități diferite, motiv pentru care nu a înțeles niciodată nevoia de a stabili în mod constant cine este superior: „Eu n-am înțeles niciodată comparația cu Cristiano Ronaldo. Cum să-l compari pe Ronaldo cu el? În primul rând sunt doi jucători diferiți, multă muncă la Ronaldo și talent la Messi”, a afirmat Balaj.

În analiza sa, fostul oficial a făcut referire și la modul în care cei doi s-au raportat la echipele naționale. Balaj a apreciat și a comparat această imagine cu situația neplăcută în care, în opinia sa, a ajuns Ronaldo în relația cu reprezentativa Portugaliei.

„Ultimele întâmplări, cu părere de rău pentru Ronaldo, fac diferența din nou. Messi a știut când să spună la revedere echipei naționale și ce meci de retragere a avut și cum a părăsit scena, în timp ce Ronaldo, cu situația neplăcută, jenantă de la națională. Asta e diferența între Messi și Ronaldo. Antrenorul răspunde de echipă și nu ai voie ca jucător, indiferent cât ești de mare, să faci așa ceva”, a mai spus fostul arbitru.

2 meciuri ale lui Messi au fost arbitrate de Cristi Balaj