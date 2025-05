Cristi Balaj, dezvăluiri șocante din lumea arbitrajului: „Mi-a țâșnit sângele pe nas înaintea unui meci de la Bistrița!”

CFR Cluj a ieșit din lupta pentru titlu. Ardelenii au acum ca obiectiv trofeul în Cupa României. Cristi Balaj, președintele clubului, a intrat în direct la Fanatik Superliga și a vorbit despre deciziile de arbitraj care, într-o oarecare măsură, au alterat rezultatele din acest sezon.

Cristi Balaj, acuze la adresa arbitrajului din fotbalul românesc

. Se pare că sistemul VAR nu poate garanta decizii corecte în toate meciurile. Multe faze sunt ușor interpretabile și se vorbește din nou despre favorizarea anumitor echipe.

este de părere că oficialii din fotbalul românesc comit mult prea multe erori, deși au la dispoziție un instrument extrem de important: sistemul VAR. El nu a beneficiat de această tehnologie în cariera de arbitru.

„De mine vorbesc oameni care nu mă cunosc”

„Noi nu putem să oprim FCSB-ul doar din punct de vedere fotbalistic. Atât cât am reușit să facem, nu a fost suficient. Când ne apropiam de ei, apărea câte o situație de arbitraj care, oarecum, ne dezamăgea și părea că ne luptăm cu morile de vânt.

O să discutăm greșelile când ne vom vedea. Lumea s-a plictisit. O să punem pe hârtie toate greșelile. Nu mai are relevanță acum. La fotbal există în regulament expresia ‘după părerea arbitrului’. Eu, în 16 ani de Liga 1, dacă aș fi avut de 5 ori posibilitatea să văd decizia pe care am luat-o la monitorul VAR și să îmi repar greșeala, cei care mă contestă nu ar mai avea ce să spună.

Sunt arbitri care corectează 5 decizii într-o lună. Eu aș fi vrut să pot face asta în 16 ani. De mine vorbesc oameni care nu mă cunosc. Sunt un om care a greșit, dar dacă exista VAR, aș fi fost cel mai fericit. A apărut pe TikTok o fază în care am dat un penalty greșit. Lumea nu știe că eu, cu două zile înainte, arbitrasem în Europa. Am schimbat 3 avioane și mi-a țâșnit sângele pe nas. M-am păcălit atunci. Am greșit. N-a fost penalty.

Oamenii vin și își dau cu părerea. Ei sunt din generația aceasta. Ne explică ei ce și cum trebuie să facă oamenii. La biserică nu mergem. Când votăm, jignim”, a explicat Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, la Fanatik Superliga.

