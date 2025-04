Cristi Balaj, dialog fabulos cu chef Nicolai Tand la Dinamo – CFR Cluj 1-1: „E bine și când e rău!”

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a devoalat în exclusivitate pentru FANATIK o discuție amuzantă pe care a purtat-o cu chef Nicolai Tand la partida de .

Schimb de replici senzațional între Cristi Balaj și chef Nicolai Tand la Dinamo – CFR Cluj

La finalul confruntării, fostul arbitru a primit o replică senzațională de la chef Nicolai Tand, în stilul românesc de a face haz de necaz: ”Domnule, e bine și când e rău!”.

ADVERTISEMENT

„Nicicum nu ar fi fost corectă o victorie aseară după cum am jucat. Doamne Ferește! Când am văzut că am dat gol în repriza a doua și a fost 1-0 pentru noi, chiar rădeam cu Nicolai.

Eram lângă el, fiind maramureșean, am stat și povesteam de meci. Îmi zicea: ‘Bă, Cristi, vezi că se poate să joci urât și să câștigi’. Îi zic: ‘Am uitat cum e‘. A avut o expresie magistrală la final: Domnule, e bine și când e rău!”, a spus amuzat Cristi Balaj, într-o intervenție telefonică la .

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a arătat ce îi lipsește grupării CFR Cluj față de sezoanele în care ieșea campioană

Ulterior, Mihai Stoichiță a intervenit la FANATIK SUPERLIGA. Directorul tehnic al FRF a ajuns la concluzia că CFR Cluj nu mai reușește să fie la fel de eficientă pe fază defensivă ca în sezoanele în care cucerea Superliga României.

„Știi care e paradoxul, Cristi, după părerea mea? Vorbeai înainte de a domina jocul, de a conduce. Jocul nu se conduce numai prin posesie. Până acum, voi ați avut un joc în care, și atunci când v-ați apărat, ați ordonat adversarului să nu aibă ocazii de gol.

ADVERTISEMENT

Modul în care vă apărați, ducea ca voi să conduceți jocul. Dacă adversarul nu ajunge la poartă și are doar o posesie sterilă, e clar că tu ordoni jocul. Până acum Clujul făcea foarte bine acest lucru.

ADVERTISEMENT

Se pare că aici suferiți cel mai mult. Pentru că vedem și noi că sunt echipe care au posesii superioare și adversarii câștigă. Asta este important și trebuie să înțeleagă lumea. E o artă și să te aperi, nu numai să te ataci! E o artă să știi să te aperi și să obligi adversarul să nu aibă ocazii de gol.

Asta cred că vă lipsește din filosofia și din imaginea pe care v-ați creat-o de-a lungul timpului la Cluj. Nu știu dacă greșesc, dar nu cred”, a argumentat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj: ”Acum trebuie să obținem maximum în condițiile date”

Balaj a fost de acord cu Stoichiță, după care a subliniat că elevii lui Dan Petrescu trebuie să trateze cu maximă seriozitate finala din Cupa României cu Hermannstadt: „Așa este! Dar lucrurile acestea pot să le schimbi în perioadă în care e pauză competițională, perioada de transferuri. Atunci poți să schimbi anumite lucruri. Acum trebuie să obținem maximum în condițiile date. Jucătorii au demonstrat și din acest punct de vedere e normal să am speranțe.

Finala Cupei României nu e câștigată. Întâlnim un adversar omogen, care nu a avut multe schimbări, cu un antrenor căruia i s-a acordat timp și continuitate. Nu au ajuns întâmplător în finala Cupei României. Dacă nu vom trata meciul cu seriozitate din toate punctele de vedere, riscăm!”.