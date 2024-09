Cristi Balaj e convins înainte de CFR Cluj – FCSB: „Gigi Becali și-a dat cuvântul. Nu avem motive să ne îndoim că nu-l va respecta”

CFR Cluj – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul nouă din Superliga României. Cele două echipe sunt marile favorite la câștigarea titlului de campioană în competiția internă. Cristi Balaj a făcut un anunț înaintea partidei cu formația roș-albastră.

Cristi Balaj, anunț înainte de CFR Cluj – FCSB: „Gigi Becali și-a dat cuvântul”

Partida dintre CFR Cluj și FCSB este programată duminică, 15 septembrie. Premergător derby-ului, Cristi Balaj a oferit un șir de declarații în privința lui Daniel Bîrligea, jucător proaspăt ajuns în tabăra roș-albaștrilor.

Președintele „feroviarilor” nu se teme că echipa patronată de Gigi Becali îl va folosi în partida directă. În cazul în care FCSB îl va folosi pe Daniel Bîrligea în derby, clubul este obligat să achite suma 30.000 de euro, așa cum este trecut în contractul de vânzare a jucătorului.

„Nu vorbim de o clauză. Clauzele sunt interpretabile legate de evoluția unui jucător într-un meci. Vorbim de cuvântul pe care finanțatorul clubului, Gigi Becali, l-a dat și nu avem motive să ne îndoim că nu-l va respecta”, a declarat Cristi Balaj, potrivit .

Cristi Balaj încă este cu gândul la dezamăgirea din cupele europene, unde CFR Cluj a cedat și astfel că s-a văzut eliminată din competițiile continentale. Singura echipă românească calificată este .

„O victorie în derby nu ar atenua pentru mine din dezamăgirea necalificării în grupele Conference League. Dezamăgirea a fost foarte mare și am demonstrat în partida de la Cluj că avem o echipă valoroasă. A fost inexplicabilă evoluția jucătorilor în meciul din Cipru”, a completat Cristi Balaj, conform sursei amintite mai sus.

Bîrligea nu va juca în CFR Cluj – FCSB! Gigi Becali a dezvăluit clauzele trecute de Neluțu Varga în contract

Daniel Bîrligea și FCSB s-au înteles și au semnat un contract valabil pe cinci ani, perioadă în care va avea un salariu lunar de 25.000 de euro. .

„Nu are voie să joace 5 ani cu CFR Cluj, a pus Varga ce a vrut el în contract. Bine, mă, este doar un an. El în maximum 1 an și jumătate va face pasul la o mare echipă, nu la Lyon sau Olympiakos.

O să ia milioane dacă dă gol în Europa League și ne calificăm în primăvara europeană. Nu le mai zic acum pe toate”, a declarat Gigi Becali, la conferința de presă.