Cristi Balaj e nemulțumit că banii de la UEFA nu sunt împărțiți corect: „Noi, la CFR, avem 3 jucători U21 titulari”

Cristi Balaj a ridicat o problemă importantă. Care e marea nemulțumire a președintelui lui CFR Cluj.

Cristi Balaj vrea o dezbatere: „Am discutat cu cei de la federație pentru există acea regulă de 4,5 jucători români”

Cristi Balaj a tras concluziile : „A fost un meci în care ne-au ieșit toate. I-a fost frică lui Dan Petrescu de meciul ăsta. Atunci când joci cu o echipă care în clasament e mai slab poziționată ai acea relaxare care uneori poate să producă surprize. Meciul s-a tratat însă foarte serios. Au un antrenor bun și au pierdut foarte greu și meciul cu UTA”.

Președintele lui CFR Cluj a dezvăluit care e marele câștig al echipei lui Dan Petrescu: „Ce e de apreciat e că am jucat la fiecare meci cu cel puțin 3 U21 în teren. Au fost și meciuri în care am avut 4 și asta spune foarte multe”.

Fostul arbitru a adus în prim plan : „Chiar discutam cu cei de la federație pentru că există acea regulă de 4, 5 jucători români în acest sezon și întrebarea este ce e mai de apreciat? O echipă care joacă tot timpul cu 3-4 U21 în teren sau care are 5 jucători români în teren?”.

Cristi Balaj își strigă nemulțumirea: „Noi nu vom beneficia de acei bani, comparativ cu alte echipe care nu sprijină cu nimic naționala”

Cristi Balaj a explicat de ce consideră că CFR Cluj este dezavantajată: „Asta în condițiile în care jucătorii U21 de la noi sunt componenți ai loturilor naționale. Noi nu vom beneficia de anumite bonusuri care vin din suma aceea de solidaritate. Noi nu vom beneficia de acei bani, comparativ cu echipe care nu sprijină cu nimic echipa națională sau partea superioară a clasamentului, însă beneficiază de sume importante.

Câți bani a cheltuit FCSB-ul pentru a reuși să îndeplinească acest obiectiv? Ca să poți să respecți regula, trebuie să cheltui foarte, foarte mulți bani în acest moment. Ca să joci în play-off și în cupele europene trebuie să ai jucători foarte buni și acești jucători costă foarte mult”.

Oficialul din Gruia a subliniat încă o dată: „Nu mi se pare corect. Acești bani vin de la UEFA pentru echipele din SuperLiga. Așa s-a decis, să respectăm regula. Ca să ajungi să ai jucători români în primul rând ai nevoie de ani de zile în care să susții și să sprijini academiile. Până acum acești bani au fost împărțiți egal.

Din punctul meu de vedere, noi, cei de la CFR Cluj, care avem în teren 3 jucători U21 componenți ai loturilor naționale, considerăm că sprijinim cel puțin la fel de mult comparativ cu cei de la Hermannstadt, care vor primi un milion de euro.

Suntem nemulțumiți, dar e o regulă pe care trebuie să o respectăm dacă așa s-a decis. Prefer reguli greșit care se respectă, decât decizii bune care sunt încălcate. Asta nu înseamnă că noi nu încercăm să găsim jucători români de valoare care să ne ajute să câștigăm titluri și să jucăm în cupele europene”.

Președintele lui CFR Cluj: „Considerăm că sprijinim cel puțin la fel de mult comparativ cu cei de la Hermannstadt, care vor primi 1 milion de euro”

Cristi Balaj a cerut modificarea acestei reguli la FRF: „Am avut o discuție și am rugat să fie reanalizată această regulă și nu a fost votată în cadrul SuperLigii. Nu exista unanimitate și ne-am trezit în fața unei decizii pe care trebuie să o respectăm”.

Și președintele lui CFR Cluj a explicat care sunt punctele slabe ale acestei prevederi: „Eu am propus spre reanalizare următoarele lucruri. Există situații cu echipe care folosesc jucători români și ajung în imposibilitatea de a folosi un jucătoro român pe o anumită poziție din cauza unui cartonaș roșu acordat eronat, din cauza unor accidentări pe care le are la echipa națională.

Te trezești că nu poți folosi 5 jucători români din aceste motive și nu e corect să pierzi banii. Am pus o întrebare. Care echipă e mai de apreciat? Una care are 4 jucători U21 componenți tot timpul ai loturilor naționale în teren tot timpul, sau una care are 5 români care nu joacă la loturile naționale și ăia primesc banii?

Din punctul meu de vedere, ambele echipe merită aprecieri. Și atunci sunt anumite situații care trebuie reanalizate pentru că nu e corect. Fiecare dintre noi face eforturi și am propus aceste lucruri spre analiză”.