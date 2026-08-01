Cristi Balaj explică de ce Nsimba nu a fost eliminat pentru gesturile provocatoare de la golul 2 cu Petrolul. Exclusiv

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Cristi Balaj (54 de ani) a dat verdictul referitor la faza la care cei de la Petrolul Ploiești au solicitat acordarea celui de-al doilea cartonaș galben, și implicit eliminarea, pentru Steven Nsimba de la Universitatea Craiova ca urmare a gesturilor sale controversate făcute la adresa lui Paul Papp (36 de ani) în meciul direct disputat sâmbătă seară în Bănie în etapa a treia din SuperLiga.

De ce nu a fost eliminat Steven Nsimba în U Craiova – Petrolul pentru gesturile vizavi de Paul Papp

Atacantul francez a deschis scorul cu cel mai rapid gol marcat până acum în această ediție de campionat. Mai exact, el a reușit să puncteze după doar 41 de secunde de joc. Ulterior, a primit un cartonaș galben pentru un fault și a mai înscris un gol, semnând astfel dubla în această partidă.

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După această a doua reușită, A început să strige la el în timp ce se trăgea de tricou, cel mai probabil încercând să îi reproșeze adversarului său modul în care el a gestionat anterior anumite dueluri directe. Fundașul central și coechipierii săi i-au cerut arbitrului Marian Barbu să îi dea al doilea galben și astfel să-l elimine pe francez.

Conștientizând pericolul și fiind ajutat în acest sens și de coechipierii săi, Steven Nsimba a părăsit zona respectivă și a fost încojurat de colegi, bucurându-se împreună. De asemenea, unii dintre ei au fost surprinși în timp ce îi transmiteau atacantului că ar fi bine să se calmeze pentru a nu risca o eliminare.

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Cum a explicat fostul mare arbitru Cristi Balaj faza respectivă

Așadar, Barbu nu l-a eliminat pe Nsimba, iar Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, consideră că această decizie a fost cea corectă, întrucât, când vine vorba despre astfel de hotărâri majore, este nevoie de chestiuni mult mai clare. Iar aici, în viziunea sa, nu a fost cazul de așa ceva. Pentru a nu risca în a doua repriză o eventuală eliminare a jucătorului său, Filipe Coelho a decis să îl schimbe pe acesta la pauză cu Simon Elisor.

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La scurt timp, . „A fost la limita acordării unui avertisment, dar pentru a acorda al doilea cartonaș galben unui jucător este nevoie totuși ca abaterea să fie mult mai gravă. Arbitrii, în general, sunt mai permisivi la marcarea unui gol, țin cont de bucuria și trăirea de moment a jucătorului care a înscris”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.