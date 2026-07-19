Sport

Cristi Balaj explică golul anulat al lui Alibek din U Cluj – Farul 2-1: “Consens între VAR şi Kovacs jr”. Exclusiv

Cristi Balaj a explicat pentru FANATIK de ce a fost anulat golul din minutul 2 al meciului dintre U Cluj şi Farul Constanţa. Decizia lui Istvan Kovacs a creat mari controverse.
Marian Popovici
19.07.2026 | 20:07
Cristi Balaj explica golul anulat al lui Alibek din U Cluj Farul 21 Consens intre VAR si Kovacs jr Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj explică golul anulat al lui Alibek din U Cluj - Farul 2-1: “Consens între VAR şi Kovacs jr”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

U Cluj s-a impus cu 2-1 în faţa Farului Constanţa, în etapa inaugurală din SuperLiga. „Şepcile roşii” au avut două goluri anulate în prima repriză, dar au reuşit să se impună graţie reuşitelor marcate de Aliev şi Drammeh.

Szabolcs Kovacs, decizie controversată în U Cluj – Farul 2-1! Verdictul lui Balaj

Însă, faza care a creat mari controverse a fost în minutul 2. Alibek Aliev a marcat din centrarea lui Alex Chipciu, cu o lovitură de cap. Iniţial, Szabolcs Kovacs a acordat golul, dar apoi arbitrul a fost chemat la VAR pentru a revedea faza. Pe reluări s-a văzut un contact între Aliev şi Larie cu câteva secunde înainte ca golul să fie marcat.

ADVERTISEMENT

Pentru acest contact, Szabolcs Kovacs a luat decizia de a anula reuşita şi a acordat fault în atac, spre nemulţumirea „şepcilor roşii”. Pentru a lămuri faza, FANATIK l-a contactat pe Cristi Balaj, care a declarat că VAR a avut reluări mai bune şi arbitrul este acoperit de regulament:

„Arbitrul din camera VAR, care a avut reluări mult mai bune decât noi, a considerat că apărătorul care se afla inițial în fața atacantului, a fost tras suficient cât să mai poată să intervină în a juca mingea. Acesta a fost motivul pentru care a intervenit, iar decizia arbitrului după intervenția VAR, are acoperire regulamentară. De fapt, recomandarea este, ca să existe consens în analiza fazelor între cei din camera VAR și arbitrul din teren”, a spus Balaj pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Digi24.ro
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic

Confuzie în finalul primei reprize

Szabolcs Kovacs a avut un meci greu. Pe lângă decizia din minutul 2, arbitrul a anulat şi golul lui Ştefănescu, din minutul 26. Dar o altă decizie controversată a lui Kovacs jr. a venit în finalul reprizei, la golul validat, de această dată, al aceluiaşi Alibek Aliev.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: Mohamed Salah NU a mai semnat, după ce impresarul a...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: Mohamed Salah NU a mai semnat, după ce impresarul a făcut ceva "incredibil"!

În minutul 43, Szabolcs Kovacs a indicat iniţial aut pentru Farul, deşi mingea trebuia repusă de U Cluj. Elevii lui Bergodi au executat rapid deşi mai mulţi jucători s-au oprit din cauza confuziei create de decizia arbitrului. Nistor a continuat faza, i-a pasat lui Aliev, care a marcat.

ADVERTISEMENT

Arbitrul în vârstă de 38 de ani a fost delegat de UEFA la meciul din turul 2 preliminar din Conference League dintre Shelbourne şi Nomme Kalju, programat joi, de la ora 21:45. Kovacs jr. îi va avea pe asistenţii de la U Cluj – Farul, Marius Badea şi Adrian Vornicu.

  • 2 este minutul în care a marcat Aliev, gol anulat la VAR
  • 38 de ani are Szabolcs Kovacs
Spania – Argentina, LIVE VIDEO în finala CM 2026. Cum arată gazonul pe...
Fanatik
Spania – Argentina, LIVE VIDEO în finala CM 2026. Cum arată gazonul pe MetLife Stadium înaintea marelui meci, după ploile torențiale din New Jersey
Antena 1 câştigă o avere din publicitate la finala Cupei Mondiale! Cât costă...
Fanatik
Antena 1 câştigă o avere din publicitate la finala Cupei Mondiale! Cât costă un spot de 20 de secunde în pauza de hidratare
Incident în Formula 1! Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu...
Fanatik
Incident în Formula 1! Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu monopostul Ferrari
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
iamsport.ro
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!