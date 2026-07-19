Cristi Balaj explică golul anulat al lui Alibek din U Cluj – Farul 2-1: “Consens între VAR şi Kovacs jr”. Exclusiv

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, în etapa inaugurală din SuperLiga. „Şepcile roşii” au avut două goluri anulate în prima repriză, dar au reuşit să se impună graţie reuşitelor marcate de Aliev şi Drammeh.

Szabolcs Kovacs, decizie controversată în U Cluj – Farul 2-1! Verdictul lui Balaj

Însă, faza care a creat mari controverse a fost în minutul 2. Alibek Aliev a marcat din centrarea lui Alex Chipciu, cu o lovitură de cap. Iniţial, Szabolcs Kovacs a acordat golul, dar apoi arbitrul a fost chemat la VAR pentru a revedea faza. Pe reluări s-a văzut un contact între Aliev şi Larie cu câteva secunde înainte ca golul să fie marcat.

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şi a acordat fault în atac, spre nemulţumirea „şepcilor roşii”. Pentru a lămuri faza, FANATIK l-a contactat pe Cristi Balaj, care a declarat că VAR a avut reluări mai bune şi arbitrul este acoperit de regulament:

„Arbitrul din camera VAR, care a avut reluări mult mai bune decât noi, a considerat că apărătorul care se afla inițial în fața atacantului, a fost tras suficient cât să mai poată să intervină în a juca mingea. Acesta a fost motivul pentru care a intervenit, iar decizia arbitrului după intervenția VAR, are acoperire regulamentară. De fapt, recomandarea este, ca să existe consens în analiza fazelor între cei din camera VAR și arbitrul din teren”, a spus Balaj pentru FANATIK.

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Confuzie în finalul primei reprize

Szabolcs Kovacs a avut un meci greu. Pe lângă decizia din minutul 2, arbitrul a anulat şi golul lui Ştefănescu, din minutul 26. Dar o altă decizie controversată a lui Kovacs jr. a venit în finalul reprizei, la golul validat, de această dată, al aceluiaşi Alibek Aliev.

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În minutul 43, Szabolcs Kovacs a indicat iniţial aut pentru Farul, deşi mingea trebuia repusă de U Cluj. Elevii lui Bergodi au executat rapid deşi mai mulţi jucători s-au oprit din cauza confuziei create de decizia arbitrului. Nistor a continuat faza, i-a pasat lui Aliev, care a marcat.

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Arbitrul în vârstă de 38 de ani a fost delegat de UEFA la meciul din turul 2 preliminar din Conference League dintre Shelbourne şi Nomme Kalju, programat joi, de la ora 21:45. Kovacs jr. îi va avea pe asistenţii de la U Cluj – Farul, Marius Badea şi Adrian Vornicu.