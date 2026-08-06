Cristi Balaj explică ultimele implementări VAR făcute de UEFA: „Va fi mai clar și mai ușor!”

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Pe măsură ce utilizarea arbitrilor asistenți video (VAR) continuă să evolueze, este important ca arbitrii europeni să pună în aplicare un proces de analiză clar și consecvent. Pentru a sprijini arbitrii și a consolida încrederea în VAR pe tot parcursul meciului, UEFA recomandă oficialilor de meci să urmeze o secvență comună de revizuire alcătuită din patru etape la monitorul disponibil pe marginea terenului. Noile implementări, care se aplică și în SuperLiga, au fost explicate de

Noile implementări UEFA la sistemul VAR. Tot ce trebuie să știi, explicat de Cristi Balaj

Analizarea incidentelor într-un mod structurat identic în toate competițiile interne și naționale europene contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care sunt luate deciziile VAR, nu doar în rândul arbitrilor și al echipelor VAR, ci și al posturilor de televiziune, cluburilor, jucătorilor și suporterilor. Practic, toată lumea implicată în fenomenul fotbalului va putea înțelege mai bine verdictele acordate. Fotbalul românesc este cunoscut pentru desele episoade în care arbitrajul a fost izvor de polemici.

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FC Voluntari – FC Botoșani 2-2, din prima etapă a noului sezon, și tot de atunci, regulile de la CM 2026 se aplică și în campionatul nostru. În cele ce urmează, noul proces standardizat de analiză VAR al UEFA, care presupune revizuirea fazelor în 4 etape, a fost explicat de Cristi Balaj, fostul mare arbitru FIFA.

Prima etapă

„Etapa 1: Identificarea infracțiunii

Revizuirea ar trebui să înceapă cu unghiul cel mai clar care arată presupusa infracțiune. Dacă este necesar, se poate folosi o imagine înghețată pentru a ajuta la identificarea punctului exact de contact sau a momentului cheie. Prioritatea nu este de a lua o decizie imediată, ci de a stabili cu precizie ce s-a întâmplat”, transmite UEFA.

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Cristi Balaj explică astfel: „Până acum, exista impresia că unii arbitri acordau prea multă importanță unui singur cadru înghețat, în timp ce alții analizau faza aproape exclusiv la viteză normală. Noul protocol încearcă să elimine aceste diferențe și să transforme analiza VAR într-un proces predictibil și repetabil.

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Un aspect deosebit de important este faptul că UEFA recomandă ca arbitrul să nu înceapă analiza cu scopul de a lua imediat o decizie, ci cu obiectivul de a înțelege exact ce s-a întâmplat. Este o diferență subtilă, dar fundamentală. O decizie corectă nu poate exista fără o înțelegere completă a fazei!”.

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A doua etapă

„Etapa 2: Evaluarea tehnică

Arbitrul trebuie apoi să analizeze incidentul folosind un unghi de filmare strâns, de obicei prin două sau trei reluări afișate la 50% din viteză. Reluările trebuie repetate pentru a arăta mișcarea completă a jucătorului și pentru a facilita o evaluare tehnică detaliată a acțiunii”, precizează UEFA.

Cristi Balaj consideră că analizarea incidentului produs prin mai multe reluări la o viteză redusă și din unghiuri apropiate, poate contribui semnificativ la stabilirea verdictului final. „La fel de importantă este și introducerea unei etape dedicate contextului. Fotbalul nu poate fi redus la un singur contact surprins într-o fotografie. Intensitatea duelului, viteza jucătorilor, direcția mișcării și evoluția fazei pot schimba complet interpretarea unei intervenții. Analizarea incidentului la viteză normală, dintr-un unghi larg, oferă arbitrului imaginea completă, nu doar un detaliu izolat”.

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A treia etapă

„Etapa 3: Contextul la viteză normală

După analizarea detaliilor tehnice, incidentul trebuie evaluat în contextul său complet. Prin utilizarea unui unghi de filmare mai larg și a două sau trei reluări”, spune UEFA.

Fostul mare arbitru român a subliniat că realitatea din teren poate fi alterată dacă arbitrii se bazează exclusiv pe imagini cu încetinitorul, explicând că vizualizarea ulterioară a fazelor petrecute la viteză normală aduce echilibrul necesar în judecata finală. „Protocolul reduce riscul ca imaginile în slow-motion să influențeze disproporționat percepția asupra unui contact. Numeroși specialiști în arbitraj au atras atenția în ultimii ani că reluările foarte încetinite pot face anumite intervenții să pară mai dure decât sunt în realitate. Tocmai de aceea, UEFA introduce un echilibru între analiza tehnică și observarea fazei în ritmul natural al jocului.

Desigur, nici acest protocol nu va elimina complet controversele. Regulamentul fotbalului conține numeroase situații în care interpretarea arbitrului rămâne decisivă, iar tehnologia nu poate înlocui judecata umană. VAR oferă imagini; arbitrul este cel care le interpretează”, a mai spus Cristi Balaj.

Ultima etapă

„Pasul 4: Decizia finală

Procesul de analiză VAR ar trebui să se încheie cu imaginea cea mai concludentă disponibilă, care să susțină decizia finală a arbitrului. Astfel se asigură că rezultatul se bazează pe cele mai solide și relevante dovezi vizuale”, conchide UEFA.

Cristi Balaj este de părere că finalul procesului de analiză VAR, prin stabilirea celei mai bune imagini posibile, care să redea cât mai bine posibil ceea ce s-a întâmplat, va spori de acum încrederea în arbitraj. „Dacă acest protocol va fi aplicat consecvent în toate competițiile, fotbalul european ar putea câștiga exact ceea ce îi lipsește cel mai mult în prezent: încredere în procesul de arbitraj!”, a adăugat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cristi Balaj laudă noile implementări la sistemul VAR

Cristi Balaj a lăudat acțiunea UEFA de a implementa la nivelul campionatelor din Europa noul proces standardizat de analiză VAR. În opinia fostului „cavaler al fluierului”, fotbalul, în special cel românesc, are doar de câștigat. „Salutam investiția legata de noul soft pentru analiza VAR si montarea camerelor la toate stadioanele din Superliga, un sprijin imens pentru o analiza cat mai corecta. De specificat ca atât timp cât exista în Legile jocului expresia ,,in opinia arbitrului”, fiecare dintre noi are ,,adevărul ” lui. Standardizarea procesului VAR de către UEFA poate schimba arbitrajul mai mult decât o poate face tehnologia.

În ultimii ani, cele mai multe controverse legate de VAR nu au avut la bază lipsa tehnologiei, ci modul diferit în care aceasta a fost utilizată. De multe ori, aceeași fază era analizată în mod diferit de la un meci la altul sau chiar de la o competiție la alta, ceea ce alimenta frustrările cluburilor, jucătorilor și suporterilor. Din acest motiv, noua procedură standardizată prezentată de UEFA reprezintă, probabil, una dintre cele mai importante schimbări din arbitrajul european din ultimii ani.

La prima vedere, cele patru etape – identificarea fazei, analiza tehnică, evaluarea contextului și luarea deciziei finale – par simple. În realitate, ele introduc un lucru esențial: aceeași metodă de analiză pentru toate fazele controversate!”, a punctat inițial Balaj.

Marile avantaje ale noilor implementări VAR, în viziunea lui Cristi Balaj

Cristi Balaj mizează foarte mult pe beneficiile aduse odată cu acest proces standardizat. El a evidențiat că folosirea acestuia și în celelalte ligi din Europa va fi mult mai ușor de adaptat contextului autohton și va fi mult mai ușor de înțeles ce s-a dictat pe gazonul de joc. Ușor, ușor vor dispărea și polemicile din jurul rezultatelor viciate, titlurile pierdute pe seama arbitrajelor sau clasările finale influențate de arbitraj.

„Un alt beneficiu important este transparența. Dacă toate competițiile europene aplică aceeași metodă de analiză, devine mai ușor pentru cluburi, televiziuni și suporteri să înțeleagă de ce s-a ajuns la o anumită decizie. Chiar dacă nu toată lumea va fi de acord cu verdictul final, procesul prin care acesta este luat va fi mai clar și mai ușor de explicat.

Cu toate acestea, standardizarea procesului reprezintă un pas înainte. Într-un sport în care fiecare decizie poate influența un rezultat, o calificare sau chiar un titlu, este la fel de important ca arbitrii să urmeze aceeași metodă de analiză, nu doar să beneficieze de aceeași tehnologie”, a mai spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.