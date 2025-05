Cristi Balaj, extenuat după ce CFR Cluj și-a adjudecat Cupa României: „Anumite meciuri se câștigă suferind!”

extenuat după ce „feroviarii” au câștigat . Fostul arbitru FIFA a recunoscut, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, că elevii lui Dan Petrescu s-au confruntat în partidă cu o stare de oboseală.

Cristi Balaj, extenuat după triumful celor de la CFR Cluj din Cupa României

Oficialul câștigătoarei Cupei României a admis, de asemenea, că anumite dueluri necesită și o suferință pentru victorie, referindu-se la ultimele 15 minute din confruntarea contra sibienilor.

„Suntem bucuroși că am câștigat. Echipa a avut o oarecare stare de oboseală. A fost un meci în care am dominat tot timpul, cu excepția ultimelor 15 minute în care am suferit. Hermannstadt a demonstrat și aseară că a meritat să ajungă în finala Cupei României. Îi felicităm pe această cale încă o dată.

Analizăm per ansamblu. Ne uităm în spate și vedem parcursul pe care l-am avut în Cupa României. Și din acest punct de vedere, mai ales că am întâlnit și Universitatea Craiova în traseul nostru, consider că am meritat ca să câștigăm Cupa. Aseară am avut 2-0, cu posibilitatea de a face 3-0. Am ratat o ocazie imensă.

După care am avut 3-1 și a fost acea neatenție, cu primirea golului al cincilea al meciului. S-a făcut 3-2 și din momentul acela am suferit, dar am jucat frumos la FCSB și n-am câștigat. La fel și în alte partide unde n-am știut să facem ce am făcut aseară. Anumite meciuri se câștigă și suferind”, a declarat Cristi Balaj, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Schimbarea revoluționară dorită de Horia Ivanovici

Ulterior, Horia Ivanovici l-a contrazis pe Cristi Balaj. Fondatorul FANATIK a subliniat că, în ciuda scorului strâns, CFR Cluj a câștigat fără drept de apel finala în fața celor de la Hermannstadt.

Realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și-a exprimat, de asemenea, dorința ca regula pentru ofsaid să fie schimbată în așa fel încât goluri ca cele ale lui Emerllahu să nu mai fie anulate pentru câțiva milimetri în afara jocului.

„Nu mi s-a părut că ați suferit foarte tare, sincer. Gândește-te, Cristi, că la un moment dat, dacă era 3-0, ca să nu spun mai mult, era un scor normal. I-ați subordonat total în prima repriză și mare parte din a doua. E firesc când Buș prinde o execuție fantastică și se face 3-2 să faci un pas înapoi. Mi s-a părut ieri o câștigătoare a Cupei fără drept de apel. A, că în ultimele minute au aruncat mingile.

Să sperăm că se va băga aceasta limită într-un an de zile ca atacantul să depășească, cu tot corpul, linia ca să se dea ofsaid. Se lucrează la asta. Nu e normal, Cristi, ce s-a întâmplat aseară la golul vostru, la golul patru. Ăla e un gol normal, valabil. Jucătorul e pe linie. Acum dacă luăm milimetric, centimetri, nu mai e niciun fotbal. Că nu ți-ai tăiat unghiile de la picioare nu mai e fotbal ăla. Nu mai are nicio legătură”, a spus Ivanovici.