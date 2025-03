Cristi Balaj face lumină în cazul penalty-urilor neacordate României în meciurile cu Bosnia și San Marino: „Indiscutabil! Mai clar de atât nu există!”

, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO, fazele controversate de la „dubla” cu Bosnia și San Marino.

Cristi Balaj acuză greșeli mari de arbitraj la meciurile cu Bosnia și San Marino: „Se consideră că e intenție”

Cristi Balaj a întors pe toate părțile cele două penalty-uri cerute de „tricolori” la primele două meciuri din preliminarii: „Atunci când mingea vine de la distanță și apărătorul vede tot timpul mingea în față, știe tot timpul în ce zonă e mingea, dacă își depărtează brațul de corp și este contact, se consideră că e intenție. Adică nu mai ai nevoie de acea mișcare amplă de la corp înspre minge”.

Fostul arbitru FIFA consideră în cazul meciului cu Bosnia că fundașul a jucat mingea cu mâna în mod voit: „Dacă mâna este ținută depărtată și apărătorul vede tot timpul care vine de la distanță, atunci se consideră că este jucarea mingii cu mâna în mod voit. Atenție foarte mare. Să nu facem confuzie cu situațiile în care mingea este deviată, jucată de apărător și vine din cap în mână, din picior în mână.

În asemenea situații, se dă credit apărătorului și nu se consideră intenție. Doar dacă mingea își schimbă în mod evident unghiul, traiectoria. Adică faptul că îi atinge capul la meciul cu Bosnia sau cu San Marino atinge piciorul adversarului, dar dacă mingea nu schimbă în mod evident traiectoria, adică să se îndrepte spre stânga apărătorului și în urma atingerii vine în partea dreaptă și atinge mâna. În acea situație nu se acordă. Altfel, trebuie sancționat hențul. Acum voi judecați fazele”.

Cristi Balaj readuce aminte că olandezul Danny Makkelie a luat o altă decizie: „Cu Bosnia, de exemplu, încercam să înțeleg și am făcut o analiză amplă. Se pare că a creat confuzie și faptul că arbitrul a fluierat henț dacă rețineți. Deci arbitrul a sancționat henț, doar că a dat lovitură liberă din afara suprafeței de pedeapsă”.

Cristi Balaj, verdict clar: „Arbitrul din camera VAR trebuia să îi comunice doar locul incorectitudinii”

Cristi Balaj a mai făcut o precizare extrem de importantă și consideră că VAR-ul nu avea dreptul să întoarcă decizia centralului olandez: „Arbitrul VAR judecă și nu îl mai cheamă pe central să vadă exact locul incorectitudinii și îi comunică faptul că a fost în careu hențul, apoi l-a rugat să revadă faza.

Arbitrul din camera VAR poate să considere că nu a fost cu intenție pentru că nu există altă justificare atâta timp cât s-a acordat henț în timpul jocului. Arbitrul din camera VAR trebuia să îi comunice doar locul incorectitudinii”.

În concluzie, România a fost dezavantajată flagrant, iar rezultatul cu Bosnia ar putea cântări enorm în lupta pentru calificare: „Din punctul meu de vedere este un penalty indiscutabil pentru că mingea a venit de la distanță mare și apărătorul știa tot timpul unde este mingea. Faptul că depărtezi mâna de corp atât de mult trebuie să sancționezi pentru henț”.

Ba, mai mult, arbitrul olandez a avut șansa să urmărească faza doar dintr-o singură perspectivă: „Ce am rămas dezamăgit, arbitrul din camera VAR i-a prezentat centralului Makkelie doar unghiul dinspre tribuna a doua. Adică arbitrul nu a văzut în timpul analizei cât de mult a fost depărtată mâna de corp, chiar dacă a văzut faza de mai multe ori. Acest lucru în schimb se vede clar dacă facem un stop cadru sau dacă am fi avut o reluare cu camera dinspre tribuna 1”.

Fostul arbitru citează din regulamente: „Dacă depărtează mâna de corp și există contact între mână și minge se consideră că e intenție”

Cristi Balaj face apoi referire strict la regulamente: „Cei de la UEFA și FIFA spun în felul următor: atunci când mingea vine de la o distanță mare și apărătorul știe tot timpul în ce zonă se află mingea, dacă depărtează mâna de corp și există contact între mână și minge se consideră că e intenție”.

Președintele lui CFR Cluj a reacționat : „Asta spune legiuitorul. Dacă în această fază descoperiți altceva, e OK, adică nu e nicio problemă, sunt faze de arbitraj și le putem discuta. Nu există niciun dubiu din punctul meu de vedere.

Am văzut și reacția comentatorilor bosnieci care și-au pus mâinile în cap. Am înțeles că și presa din Olanda l-a contestat pe arbitrul lor. Deci sintagma ‘football on the standing’, se referă la o decizie așteptată de oamenii imparțiali, nu vorbesc de cei subiectivi.

E vorba despre ce așteaptă lumea fotbalului de la o asemenea fază. Cum explici când jucătorul are mingea venită de la distanță? Faptul că el își nu-și calculează în mod corect și în ultimul moment nu face nimic pentru a-și retrage mâna din zona unde știa că este mingea să evite, asta se consideră că e penalty”.

Ce spune despre penalty-ul refuzat cu San Marino: „Mai clar de atât nu se poate”

Cristi Balaj e de părere că România mai trebuia să primească o lovitură de la unsprezece metri și cu San Marino: „Repet, chiar dacă ar fi șters piciorul apărătorului, și am avut noi o fază la meciul Botoșani – CFR Cluj, acolo s-a pus problema dacă îi șterge genunchiul sau nu.

Deci chiar dacă șterge, atinge piciorul jucătorului care a jucat mingea cu mâna sau adversarului care se afla la câțiva metri în fața lui, atât timp cât mingea nu și-a schimbat în mod evident traiectoria și viteza, se consideră că vine mingea de la distanță.

A pornit de la 30 de metri și s-a dus în acea zonă în care se afla mâna depărtată de corp a apărătorului și el nu a făcut niciun gest să o retragă din acea zonă. Mai clar de atât nu se poate”.

Și oficialul ardelenilor mai are un argument solid: „În meciul cu San Marino de ce a fost chemat arbitrul la VAR? A fost chemat pentru că arbitrul din camera VAR învață același regulament ca cel din teren și a considerat că este penalty. Observatorul când intră în vestiar constată că unul dintre cei doi a greșit. Hai să vedem care. Arbitrul din teren greșește de două ori”.