Cristi Balaj face lumină în cea mai controversată fază a derby-ului Rapid – Dinamo. Horațiu Feșnic, vinovat de eliminarea lui Pancu: „Lipsă de diplomație a arbitrului”

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Cristi Balaj a analizat arbitrajul lui Horațiu Feșnic la derby-ul Rapid – Dinamo (0-1), capul de afiș al etapei a 5-a din SuperLiga. Fostul mare arbitru internațional, expert FANATIK SUPERLIGA, susține că eliminarea lui Pancu a fost corectă, însă Horațiu Feșnic a fost total neinspirat în momentul în care a oprit jocul, după un duel între Musi și Vulturar, în minutul 51.

Cristi Balaj a dat verdictul după cea mai controversată fază de arbitraj din Rapid – Dinamo 0-1

, de această dată în repriza a doua a derby-ului Rapid – Dinamo, încheiat cu victoria la limită a alb-roșiilor, scor 1-0. Horațiu Feșnic a oprit meciul după un duel între Alexandru Musi și Cătălin Vulturar în startul reprizei secunde. Antrenorul giuleștenilor nu a fost de acord sub nicio formă cu decizia arbitrului și a protestat vehement. Pancu a primit cartonașul roșu și a fost trimis în tribune. De asemenea,

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Cristi Balaj a intrat a doua zi la FANATIK SUPERLIGA și a lămurit misterul. Fostul mare arbitru susține că Horațiu Feșnic a oprit total neinspirat meciul la duelul dintre Musi și Vulturar, însă consideră că eliminarea lui Daniel Pancu este total corectă. „Una peste alta a fost un arbitraj bun. Un meci cu un singur gol, dar au fost anumite situații interesante de joc. Din păcate, acea fază nu a avut un management inspirat. Nu o numim neapărat o greșeală, dar a fost o lipsă de inspirație, de diplomație a arbitrului.

La acest nivel este mai greu de acceptat, deoarece vorbim de un arbitru FIFA. Regula este ca arbitrii să intervină atunci când sunt accidentări grave: fracturi, vedem sânge, loviri la cap, comoții. Atunci arbitrul trebuie să intervină imediat. În situația noastră, avem un jucător care inițial a primit îngrijiri medicale la mijlocul terenului, apoi a primit îngrijiri medicale la marginea terenului la picior. Clar, accidentarea nu era foarte gravă, a intrat pe picioarele lui. În momentul când a văzut că echipa lui pierde posesia imediat și echipa adversă, Rapid, urmează să dezvolte un atac s-a așezat din nou pe terenul de joc, la mijlocul terenului, simulând, arătând că are în continuare probleme la acel picior”, a început analiza Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

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A greșit sau nu Horațiu Feșnic în Rapid – Dinamo 0-1. Recomandarea lui Cristi Balaj

„Arbitrul, din păcate, a oprit meciul în momentul în care Rapid putea să dezvolte o acțiune de atac. Recomandarea este să oprești jocul în asemenea situații când mingea ajunge din nou la echipa al cărei jucător este căzut, care solicită îngrijiri medicale. Cam asta este recomandarea și atunci nu ar fi apărut acele proteste. Cu atât mai mult, Rapid era cu tot efectivul în atac, urma probabil vreo centrare, ajungea mingea în lateral și este greu, neplăcut, când scorul nu avantajează echipa care este în posesia mingii. Este neplăcut să oprești meciul, apar proteste, eliminarea a fost corectă.

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Un antrenor nu are voie să își facă dreptate de o asemenea manieră. Sunt convins că Pancu știe că a greșit. Daniel a primit un cadou mai repede cu două zile pentru că luni, 17 august, este ziua lui. Este un cadou pe care nu și l-a dorit, dar important este să învețe ceva din această situație. Și Pancu, și arbitrul. Nu o considerăm neapărat o greșeală a arbitrului, dar a fost o oprire neinspirată. Recomandarea este să oprești meciul la accidentările ușoare, ca cea a lui Musi, când mingea este în posesia echipei a cărei jucător este căzut și niciodată să nu oprești meciul dacă este o situație evidentă și promițătoare de gol.

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Atunci este total recomandat să nu oprești meciul la accidentările ușoare. Cu noua regulă, un antrenor ar trebui să se bucure când un jucător al echipei adverse solicită intervenția medicală atunci când nu sunt măsuri disciplinare acordate, deoarece jucătorul va sta 1 minut până să revină pe teren și atunci echipa sa are superioritate. Decizia corectă a fost eliminarea. Arbitrajul a fost bun, meciul a fost intens”, au fost explicațiile lui Cristi Balaj.

Ce l-a încântat pe Cristi Balaj în primul derby bucureștean al sezonului

Dinamo a câștigat la limită duelul cu Rapid din Giulești, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Karamoko, intrat chiar în locul lui Alex Musi. Cristi Balaj a remarcat jocul de posesie al lui Dinamo, însă fostul președinte al lui CFR Cluj a lăudat și prestația elevilor lui Daniel Pancu.

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„Rapid a avut ocazii mari, acea centrare cu luftul lui Dobre în fața porții, putea să fie gol. Mi-a plăcut cum a jucat Rapid, dar ce a fost surprinzător și asta înseamnă că au valoare, cei de la Dinamo, după ce au înscris, mă așteptam ca Rapid să vină peste ei, dar nu au mai reușit.

Dinamo a avut o posesie bună, au controlat jocul, au știut să păstreze posesia mingii și au manageriat excelent finalul de meci. Asta demonstrează că cei de la Rapid mai au de muncit chiar dacă sunt pe drumul bun. Dinamo a reușit să păstreze acel 1-0 și m-a impresionat finalul de joc al lui Dinamo”, au fost concluziile lui Balaj.