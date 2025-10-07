Sport

Cristi Balaj îi dă speranțe lui Gigi Becali vizavi de transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „Cinci milioane de euro sunt bani mulți”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre oferta făcută de Gigi Becali pentru Louis Munteanu. Oficialul „feroviarilor” a oferit detalii și despre negocierile cu Valencia.
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 23:53
Cristi Balaj a vorbit despre oferta făcută de Gigi Becali pentru Louis Munteanu. FOTO: colaj Fanatik

Deși a fost dorit de mai multe echipe din vestul Europei, dar și de FCSB, în vara acestui an, Louis Munteanu a rămas la CFR Cluj. Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a vorbit despre situația atacantului, dar și despre oferta făcută de Gigi Becali pentru acesta.

Cristi Balaj, detalii despre oferta Valenciei pentru Louis Munteanu

Valencia s-a numărat printre echipele interesate de Louis Munteanu, iar Cristi Balaj a dezvăluit sub ce formă s-ar fi produs un posibil transfer al atacantului la gruparea din La Liga. „Ceva discuții au fost, dar lucrurile au stat diferit, era vorba despre un împrumut cu opțiune.

Când vorbim despre împrumut, nu înseamnă că opțiunea se va și activa”, a declarat președintele celor de la CFR Cluj, conform Digi Sport. Louis Munteanu a marcat primul său gol din actualul sezon al Superligii în victoria obținută de „feroviari” în etapa precedentă, 2-1 cu Hermannstadt, duel despre care patronul Neluțu Varga a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK.

Cristi Balaj a vorbit despre oferta făcută de Gigi Becali pentru Louis Munteanu

Gigi Becali a anunțat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că ar fi dispus să achite 4.5 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu, iar cei de la CFR Cluj au luat în serios oferta făcută de patronul FCSB-ului. „Ce este cert, Louis Munteanu este un jucător bun. Legat de dorința patronului de la FCSB, nu putem decât să apreciem acest lucru.

Nu mi se pare corect să nu fie tratată oferta cu seriozitate din partea noastră. Nu au importanță cifrele. Cinci milioane, în momentul în care nu îi ai, sunt mulți. Când ai oferte mai bune, sunt puțini. Cinci milioane de euro sunt bani mulți pentru fotbalul românesc”, a afirmat oficialul „feroviarilor”.

Cum vede Cristi Balaj întâlnirea convocată de Kyros Vassaras

Președintele CCA Kyros Vassaras i-a invitat pe reprezentanții cluburilor din Superligă la o întâlnire, care va avea loc miercuri, 8 octombrie. Cristi Balaj, care a lucrat cu oficialul grec spre finalul carierei sale de arbitru, e de părere că inițiativa lui Vassaras este una pozitivă.

„Va avea loc mâine de la ora 17. Bineînțeles, mă interesează subiectul, apreciez acest efort din partea lor, nu este ușor, au fost și multe nemulțumiri în ultima perioadă, au fost multe probleme de arbitraj, e o dovadă de curaj. Eu mă duc pentru că mă interesează noutățile din arbitraj. Am văzut explicații și recunosc că am fost dezamăgit, au fost în mare măsură pentru a-i apăra pe arbitri”, a spus președintele CFR-ului.

