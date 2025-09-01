Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv

După CFR Cluj – FCSB 2-2, Gigi Becali a dezvăluit că vrea să mai transfere un fundaș central. Latifundiarului din Pipera i-a fost propus un jucător chiar de către „rivalul” Cristi Balaj.
Gigi Becali nu mai are încredere în Mihai Popescu, după gafele făcute în acest sezon. Din acest motiv, patronul campioanei vrea să mai transfere un stoper. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, i-a propus un fotbalist al ardelenilor.
„Avem jucători interesanți chiar și pentru alte cluburi din Liga 1. Dacă sunt cluburi de Liga 1, care au nevoie de jucători, putem să negociem.(n.r. – FCSB caută fundaș central) Păi avem unul pe care și l-au dorit”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
După intervenția telefonică a lui Cristi Balaj, Cristi Coste a dezvăluit că Leo Bolgado (27 de ani) este fundașul central de care s-a interesat FCSB. Brazilianul n-a jucat în derby-ul etapei a 8-a, fiind suspendat după eliminarea din meciul cu Oțelul.
„Spunea Cristi Balaj că tot caută Gigi Becali fundaș și că la ei există un nume. Leo Bolgado. Despre el e vorba. Dacă nu se vor încheia negocierile cu fundașul despre care s-a vorbit și despre care veți afla imediat, atunci se poate orienta și spre Leo Bolgado. Dar dacă îl vezi ce a făcut la Galați… Nu îl mai iei.
Aia e o excepție. Matei Ilie – Leo Bolgado era unul dintre cele mai bune cupluri, în care s-a inflitrat Sheriff Sinyan. Și el foarte, foarte bun. Apropos de stoperi”, a adăugat jurnalistul Cristi Coste.
Leo Bolgado a ajuns în România în vara lui 2024, când CFR Cluj a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes (Portugalia). În 52 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul ardelenilor, brazilianul a marcat 3 goluri și a dat 1 assist.
„Ce se întâmplă cu fundașul? În România nu se închide încă mercato. Pe 8 septembrie. Mai e timp de mutări. Gigi Becali spunea de Adrian Rus, jucător care s-a despărțit de Pisa, care nu a încheiat negocierile cu Pisa și pentru care impresarul ar fi cerut 100.000 de euro. Foarte haioasă declarația lui Gigi Becali: ‘Eu vreau să îl transfer pe jucător, nu pe impresar’.
Iar variantă vine și de la CFR Cluj. Pentru că acolo vine o mică reorganizare ne mai având pista europeană, iar unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali i-a dorit chiar și când vorbea de Louis Munteanu e Leo Bolgado. Leo Bolgado, care e posibil să-l fi supărat pe Neluțu Varga cu ce s-a întâmplat la Galați. E o excepție. Nu ăla e CV-ul lui Leo Bolgado, prestația de la Galați. Dar e un jucător bun”, a mai spus Cristi Coste.