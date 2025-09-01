Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv

După CFR Cluj – FCSB 2-2, Latifundiarului din Pipera i-a fost propus un jucător chiar de către „rivalul” Cristi Balaj.

Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj: „Putem să negociem”

după gafele făcute în acest sezon. Din acest motiv, patronul campioanei vrea să mai transfere un stoper. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, i-a propus un fotbalist al ardelenilor.

„Avem jucători interesanți chiar și pentru alte cluburi din Liga 1. Dacă sunt cluburi de Liga 1, care au nevoie de jucători, putem să negociem.(n.r. – FCSB caută fundaș central) Păi avem unul pe care și l-au dorit”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Despre el e vorba”

După intervenția telefonică a lui Cristi Balaj, Cristi Coste a dezvăluit că Leo Bolgado (27 de ani) este fundașul central de care s-a interesat FCSB. Brazilianul n-a jucat în derby-ul etapei a 8-a,

„Spunea Cristi Balaj că tot caută Gigi Becali fundaș și că la ei există un nume. Leo Bolgado. Despre el e vorba. Dacă nu se vor încheia negocierile cu fundașul despre care s-a vorbit și despre care veți afla imediat, atunci se poate orienta și spre Leo Bolgado. Dar dacă îl vezi ce a făcut la Galați… Nu îl mai iei.

Aia e o excepție. Matei Ilie – Leo Bolgado era unul dintre cele mai bune cupluri, în care s-a inflitrat Sheriff Sinyan. Și el foarte, foarte bun. Apropos de stoperi”, a adăugat jurnalistul Cristi Coste.

„E posibil să îl fi supărat pe Neluțu Varga”

Leo Bolgado a ajuns în România în vara lui 2024, când CFR Cluj a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes (Portugalia). În 52 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul ardelenilor, brazilianul a marcat 3 goluri și a dat 1 assist.

„Ce se întâmplă cu fundașul? În România nu se închide încă mercato. Pe 8 septembrie. Mai e timp de mutări. Gigi Becali spunea de Adrian Rus, jucător care s-a despărțit de Pisa, care nu a încheiat negocierile cu Pisa și pentru care impresarul ar fi cerut 100.000 de euro. Foarte haioasă declarația lui Gigi Becali: ‘Eu vreau să îl transfer pe jucător, nu pe impresar’.

Iar variantă vine și de la CFR Cluj. Pentru că acolo vine o mică reorganizare ne mai având pista europeană, iar unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali i-a dorit chiar și când vorbea de Louis Munteanu e Leo Bolgado. Leo Bolgado, care e posibil să-l fi supărat pe Neluțu Varga cu ce s-a întâmplat la Galați. E o excepție. Nu ăla e CV-ul lui Leo Bolgado, prestația de la Galați. Dar e un jucător bun”, a mai spus Cristi Coste.