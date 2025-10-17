Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: "Nu a fost fault la portar! Este interzis să fluieri înainte ca mingea să intre în poartă"

Cristi Balaj l-a criticat dur pe George Găman după arbitrajul dezastruos din Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Ce spune fostul președintele al ardelenilor despre greșelile făcute de „central".
Iulian Stoica
17.10.2025 | 13:12
Cristi Balaj il distruge pe George Gaman dupa arbitrajul dezastruos de la Csikszereda CFR Cluj 22 Nu a fost fault la portar Este interzis sa fluieri inainte ca mingea sa intre in poarta
Cristi Balaj îl face praf pe George Găman după arbitrajul din Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Sursă foto: Colaj Fanatik

Partida restantă dintre Csikszereda și CFR Cluj s-a terminat la egalitate, scor 2-2, o „panenka” în ultimul minut stabilind rezultatul final. La finalul duelului, George Găman a fost acuzat că a greșind flagrant la mai multe faze, iar Cristi Balaj a penalizat acest lucru.

Cristi Balaj îl face praf pe George Găman după arbitrajul din Csikszereda – CFR Cluj 2-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a ținut să critice maniera de arbitraj a lui George Găman din Csikszereda – CFR Cluj 2-2. Fostul președinte al ardelenilor susține că îi era interzis „centralului” să fluiere înainte ca ciucanii să bage mingea în poartă, refuzând astfel un gol nou-promovatei.

„(n.r. – Ce a fluierat Găman când a fost la golul de 2-2?) Un lucru este cert, arbitrul, atât timp cât vorbim de o situație clară de gol, nu avea voie să intervină! Trebuia să lase să intre mingea în poartă și după aceea să ia decizia pe care el o crede de cuviință.

Dacă ar fi dat fault, decizia de a acorda fault ar fi fost greșită. Nu a fost fault la portar, a fost o greșeală a portarului. Singurul lucru interpretabil este jucarea mingii cu mâna. Este o decizie interpretabilă, dar arbitrul nu avea voie să intervină decât după ce mingea a intrat în poartă”, a declarat Cristi Balaj.

George Găman a blocat intervenția VAR

Cristi Balaj consideră că decizia lui George Găman a blocat intervenția VAR. Totuși, fostul oficial de la CFR Cluj e de părere că faza a fost influențată și de o atingere a mâinii în careu, iar „centralul” a considerat că din două acțiuni la limită va nimeri una.

„El a blocat intervenția VAR… Un lucru care nu doar că nu se recomandă, ci este interzis! Este o mare diferență în a recomanda ceva și a interzice. Este o greșeală flagrantă!

S-a grăbit, am văzut că a fluierat după ce, probabil, a avut dubii dacă a fost fault la portar sau nu. A mai fost și jucarea mingii cu mâna, pentru că s-a jucat în fața lui. A zis ‘din două, trebuie să fie una’.

Nu avea voie să intervină, trebuia să lase faza să continue, vorbeam de o fază evidentă de gol. După ce s-ar fi înscris, atunci ar fi trebuit să fluiere, dând astfel celor din camera VAR posibilitatea să intervină dacă era o greșeală majoră”, a adăugat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Balaj susține că VAR nu trebuia să intervină în ultimul minut

În continuare, Cristi Balaj a transmis că faza penalty-ului din ultimul minut nu a fost una clară. Arbitrul a avut nevoie de foarte multe reluări, iar VAR ar fi trebuit să intervină doar când era convins că există un contact evident.

„Mergând la faza următoare, este o situație în care mingea a fost blocată de un apărător, iar contactul acela nu este unul evident. Cei din camera VAR, până acum, nu au solicitat arbitrilor să intervină. Nu vorbim acolo de o fază clară.

Atunci când ai nevoie de 5,6,10 reluări ca să descoperi ceva, nu mai vorbești de o situație clară. Aici vorbesc de lovitura de pedeapsă din ultimele minute.

Consider că analiza a fost făcută sub impulsul a ceea ce s-a întâmplat cu 5 minute înainte, când nu s-a validat acel gol și a fost o greșeală din partea arbitrului prin modul în care a gestionat faza”, a mai spus Balaj.

Arbitrii VAR, acuzați de „compensare” la penalty-ul din ultimul minut

Fostul președinte al ardelenilor e de părere că VAR a acordat din compensare penalty în ultimul minut, asta după ce Csikszereda a fost privată de un gol cu doar 5 minute în urmă.

„Consider că a fost o compensare într-o oarecare măsură, pentru că VAR-ul, din ce s-a explicat, intervine doar când avem o greșeală evidentă. Când ai nevoie de foarte multe reluări ca să găsești un impact, atunci nu mai vorbim de o situație clară în care nu mai trebuie să intervină VAR-ul.

Nu știm în ce măsură putem folosi acest termen, că jucătorul a fost lovit, ci a fost atins de Biliboc, însă mingea a fost oprită. Dacă jucătorul ar fi fost lovit și ar fi trecut de apărători, atunci putem spune că atacantul a avut posibilitatea să rămână în posesie și să continue acțiune, dar a fost oprit de apărători.

Dacă arbitrul consideră că nu a fost nimic regulamentar, VAR-ul intervine atunci când intervine ceva foarte clar. Având în vedere că noi am avut foarte multe reluări pentru a găsi acel contact, atunci concluzionăm că VAR nu trebuia să intervină”, a conchis Cristi Balaj.

Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după Csikszereda - CFR Cluj 2-2

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
