Sport

Cristi Balaj, impresionat de arbitrul meciului FC Voluntari – FCSB 1-2: ”Există o bază pe care se poate clădi”

Traian Terzian
20.10.2026 | 00:37
Cristi Balaj impresionat de arbitrul meciului FC Voluntari FCSB 12 Exista o baza pe care se poate cladi
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj (55 de ani) l-a lăudat pe arbitrul de la FC Voluntari - FCSB 1-2. Sursă foto: colaj Fanatik
CCA a surprins cu delegarea arbitrului Gabriel Mihuleac la meciul FC Voluntari - FCSB 1-2. Tânărul ”central” a dus cu bine jocul la final și a fost lăudat de Cristi Balaj.
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Gabriel Mihuleac (28 de ani) s-a aflat la al patrulea joc pe care l-a arbitrat în acest sezon din SuperLiga. Contactat de FANATIK, Cristi Balaj (55 de ani) a avut numai cuvinte de laudă pentru arbitrul din Iași după întâlnirea FC Voluntari – FCSB 1-2.

Arbitrul de la FC Voluntari – FCSB 1-2 l-a încântat pe Cristi Balaj

Imediat după terminarea partidei care a închis etapa a 12-a a SuperLigii, Cristi Balaj a remarcat curajul lui Gabriel Mihuleac de a lăsa jocul liber într-un moment în care nervozitatea era în creștere din cauza rezultatului de pe tabelă.

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”În primul rând aș felicita Comisia Centrală că promovează arbitrii tineri. A avut puține meciuri, probabil că acesta a fost cel mai important joc pe care l-a arbitrat. Chiar dacă nu a avut decizii importante pe care să le ia în timpul jocului, nu a avut faze complicate, jocul a fost, totuși, unul destul de greu de arbitrat.

Și din cauza mizei, a faptului că scorul a fost strâns. Acest 1-1 până pe finalul jocului a creat o stare de nervozitate în rândul jucătorilor. A încercat să lase jocul liber, în mare măsură i-a ieșit acest lucru, probabil de acea nici nu a intervenit cu anumite măsuri disciplinare. Decizii care din punctul meu de vedere ar trebui să fie acceptate.

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În viitor, după mai multe meciuri, va înțelege mai bine și aplicarea legii avantajului, când să lase jocul mai liber și când trebuie să intervină mai repede. Una peste alta, există o bază pe care se poate clădi. Văd un arbitru de viitor, sunt convins că este și serios și sper să ajungă să devină un arbitru important în SuperLigă și nu numai. Chiar și un pretendent pentru lista FIFA”, a declarat Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Fără cartonașe roșii și penalty-uri în actualul sezon de SuperLiga

În duelul dintre FC Voluntari și FCSB, Gabriel Mihuleac a luat cele mai bune decizii, în ciuda faptului că este lipsit de experiență la acest nivel. ”Centralul” a acordat patru cartonașe galbene, câte două pentru fiecare echipă, și l-a mai avertizat și pe antrenorul gazdelor, Florin Pîrvu, pentru proteste.

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Înainte de a fi delegat la acest meci, el a mai condus în acest sezon al SuperLigii partidele Sepsi – U Cluj 1-0 (etapa 2), Farul – Csikszereda 3-2 (etapa 4) și Corvinul – Universitatea Craiova 0-1 (etapa 9). De remarcat că în niciuna dintre cele patru întâlniri nu a acordat vreun cartonaș roșu sau vreun penalty.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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