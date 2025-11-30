Cristi Balaj, impresionat de Ronaldinho la meciul demonstrativ de la Iași: „Încă mângâie mingea. Poate-l caută CFR!”. Cum i-a venit ideea să-l sune pe Adi Mutu

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 29 noiembrie, „Ronaldinho & friends” au venit la Iași pentru a bucura mii de fani care îl idolatrizează pe fostul fotbalist brazilian, mulți dintre ei chiar fără să fi prins perioada în care făcea magie pe teren pentru PSG, Barcelona, AC Milan sau naționala Braziliei. Cristi Balaj a arbitrat prima repriză a meciului și a vorbit despre acest eveniment la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, impresionat de calitățile lui Ronaldinho, ajuns la 45 de ani

România și-a format o echipă din foști fotbaliști, dar nu numai, pentru a-i înfrunta pe „Ronaldinho și prietenii”, așa cum sunt intitulate evenimentele în care fostul star de la Barcelona și AC Milan se plimbă prin lume, alături de foste vedete din fotbalul mondial, și organizează meciuri demonstrative de fotbal, la fel cum a făcut-o și la Cluj în urmă cu jumătate de an.

Cristi Balaj, fost arbitru, a fost la centru în prima repriză a partidei și a rămas impresionat de brazilian, care a ajuns la vârsta de 45 de ani. La FANATIK SUPERLIGA, fostul președinte al CFR Cluj a amintit că l-a arbitrat pe Ronaldinho într-un meci de Liga Campionilor și a dezvăluit că a obținut autograful său

„Se vede că Ronaldinho are calitate. Încă știe să mângăie mingea și impresionează. Este foarte greu pentru el, deoarece este întotdeauna asaltat de fani. Nu se poate deplasa nicăieri fără să i se ceară ceva. Din acest punct de vedere nu este ușor să gestionezi unele momente. Am o poză cu el, de când l-am arbitrat la Milan. Ne-am adus aminte de acel meci. El dăduse două assisturi la acel meci pentru Ibrahimovic. A fost un meci în Champions League în grupe. Am povestit despre acea perioadă. Glumind, i-am arătat cartonașul roșu înainte de meci și l-am întrebat câte minute vrea să joace.

O legendă, un talent incredibil. Am văzut un colaj cu realizări, execuții superbe ale lui, și am dat de câteva faze și din acel meci în care l-am arbitrat. Într-un final, am reușit să obțin și eu un autograf de la el, i-am lăsat în vestiar un tricou, deoarece nu mă puteam apropia altfel de el. Eram prea departe și nu aveam cum să ajung până la el, însă având vestiarul chiar lângă vestiarul arbitrilor și povestind câteva minute și de acel meci, mi-a semnat un tricou pentru un prieten și câteva poze pe care le-am avut la mine. (n.r. – Inclusiv primarul a vrut un autograf) Nu văd nimic greșit, chiar dacă el are o funcție publică. Nu este nimic greșit ca să-ți dorești un autograf de la Ronaldinho, mai ales dacă iubești fotbalul și el vine în orașul tău”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Ronaldinho, în SuperLiga? Glumă fabuloasă în studio

„La cum joacă Ronaldinho, ar avea loc în SuperLiga, dar cu Legea Novak nu știu ce să zic”, a glumit Cristi Coste, moderatorul emisiunii. „Nu mai spune asta că parcă vezi că ne trezim cu el la CFR Cluj”, a răspuns Cristi Balaj. „Față de alți străini veniți pe la noi, el ar putea alerga”, a continuat Robert Niță, stârnind râsete în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj apreciază eforturile orașului Iași de a-l aduce pe Ronaldinho, în ciuda vremii neprielnice

Pe parcursul meciului a plouat, iar terenul a fost acoperit de o ceață densă. Prognoza meteo și weekend-ul prelungit cu ocazia zilei de 1 decembrie au făcut ca asistența să nu fie pe măsura așteptărilor, însă Cristi Balaj a apreciat eforturile făcute pentru realizarea acestui eveniment sportiv special:

„Ca să-l aduci pe Ronaldinho, trebuie să faci eforturi să-l aduci când poate și el. Normal că vara ar fi fost mai potrivit. Sunt convins că cei care au organizat au ieșit în pierdere, cu atât mai mult trebuie apreciați. Este la limita între noiembrie și decembrie, iar în această perioadă a anului te aștepți să fie rece, să plouă, să fie ceață… oamenii au ales să plece din oraș de 1 decembrie. Și din această cauză nu au fost foarte mulți spectatori. Am și apreciat, îmi părea și rău pentru oamenii care au stat ore în șir în fața hotelului pentru a primi un salut din partea lui Ronaldinho. A fost impresionant din acest punct de vedere. Au fost momente frumoase”, a explicat Cristi Balaj.

Cristi Balaj a creat un moment fabulos în timpul meciului. Sebastien Frey și Adrian Mutu, reuniți de apelul său

În repriza a doua a meciului, Cristi Balaj nu a mai ieșit pe teren pentru a arbitra, ci a lăsat ocazia colegilor săi să participe la acest eveniment special. În cea de-a doua repriză, el s-a situat în spatele porții lui Sebastien Frey, portar francez cu mare experiență în Serie A, acolo unde a fost coleg și cu Adrian Mutu la Fiorentina. Cei doi au rămas prieteni buni, iar Cristi Balaj s-a gândit să le facă o surpriză și să-l sune pe „Briliant” pe cameră, chiar în timpul partidei, pentru a vorbi cu fostul său coleg.

„Mutu cu Frey au fost colegi la Fiorentina. Au o relație specială. Am arbitrat prima repriză, iar în repriza a doua i-am lăsat și pe colegi să evolueze, să se bucure de meci. Fiind în spatele porții, Frey se mai întorcea, mai vorbea cu noi. A venit vorba de Mutu și am zis să-l sun pe video, să-i fac o surpriză. Așa am ajuns să facem acel moment. A fost nostim, s-au bucurat și ei că s-au văzut. Discuții de-ale lor… cuvinte folosite în română de Frey, care nu pot fi reproduse (n.r. – râde)”, a dezvăluit Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.