Cristi Balaj, în conflict cu fanii lui Dinamo din cauza lui Gueye: „Îmi cereți să spun minciuni?”

Cristi Balaj a vorbit despre scandalul momentului din Liga 1, și anume Magaye Gueye, atacantul lui Dinamo care a fost depistat pozitiv cu cocaină și a dezvăluit un dialog virtual, pe pagina sa de Facebook, cu fanii „câinilor” care îl certau.

Fostul arbitru nu s-a pronunțat asupra deciziei care s-a luat astăzi, 12 martie, în cazul lui Magaye Gueye, neștiind verdictul, însă a mai oferit câteva detalii privind cazul atacantului. FANATIK a oferit în exclusivitate informația că Magaye Gueye a fost jucătorul lui Dinamo depistat pozitiv cu cocaină.

Cristi Balaj s-a enervat când a fost luat la rost de fanii lui Dinamo și nu poate să îi înțeleagă de ce s-au enervat așa de tare pentru dezvăluirea adevărului.

Cristi Balaj, în conflict cu fanii lui Dinamo

Cristi Balaj a vorbit despre un conflict între el și fanii lui Dinamo pe pagina sa de Facebook, după ce s-a aflat că Magaye Gueye a fost depistat pozitiv cu cocaină:

„Gueye a cerut proba B, se vorbește despre suspendarea provizorie. El în acest moment e suspendat. Nu știu ce s-a decis, azi știu că a fost o întâlnire a comisiei la ora 12, dar chiar nu știu și nu mă pronunț.

E diferită încadrarea substanței. Am demonstrat că suntem serioși și singura reacție negativă am primit-o de la niște fani dinamoviști, deși nu prea am înțeles de ce îmi reproșau că ne facem treaba”.

„M-au abordat dinamoviștii pe pagina de Facebook”

„M-au abordat unii dinamoviști pe pagina de Facebook să ne fie rușine că a apărut abia acum rezultatul. Mă deranjează că apar astfel de reacții.

Mai ales că am demonstrat că suntem serioși și am trimit imediat rezultatele cum le-am primit de la laborator.

Să vii să îl cerți pe Cristi Balaj sau ANAD-ul… în ce lume trăim, îmi cereți să spun neadevăruri, să mințim?”, a mai spus Cristi Balaj la TV TelekomSport.

