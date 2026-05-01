Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj l-a criticat pe Danny Makkelie: “Unii iubeau curcubeul şi se plimbau doar în zone cu soare”. Dezvăluiri incredibile despre delegările UEFA

Arbitrajul lui Danny Makkelie în meciul de Champions League dintre Atletico Madrid și Arsenal a stârnit mari controverse. Cristi Balaj a dat verdictul despre centralul din Olanda.
Alex Bodnariu
01.05.2026 | 10:47
Cristi Balaj la criticat pe Danny Makkelie Unii iubeau curcubeul si se plimbau doar in zone cu soare Dezvaluiri incredibile despre delegarile UEFA
EXCLUSIV FANATIK
Este Danny Makkelie unul dintre arbitrii favorizați de UEFA!? Ce spune Cristi Balaj
ADVERTISEMENT

Am avut parte de un show fotbalistic în cele două meciuri din semifinalele UEFA Champions League, însă au apărut și voci critice, mai ales la adresa arbitrajului. Multă lume este de părere că Danny Makkelie a comis o serie de greșeli în duelul de la Madrid dintre Atletico și Arsenal. Cristi Balaj a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dat de înțeles că olandezul se numără printre centralii sprijiniți de UEFA.

Danny Makkelie i-a scos din minți pe fanii lui Arsenal în meciul cu Atletico

Danny Makkelie este unul dintre arbitrii bine cotați din Europa, dar și un nume care a stârnit controverse de-a lungul timpului. Centralul olandez, prezent frecvent la meciuri din UEFA Champions League și la competiții internaționale, a fost adesea criticat pentru unele decizii discutabile în momente-cheie. României nu i-a acordat un penalty evident în meciul cu Bosnia din preliminariile Cupei Mondiale.

ADVERTISEMENT

Miercuri seara, batavul a fost la centru pe Metropolitano, la duelul dintre Atletico Madrid și Arsenal. Fanii „tunarilor” l-au acuzat în termeni duri pe arbitrul olandez pentru faptul că nu a acordat o lovitură de la punctul cu var echipei din Londra. Nu este nici pe departe prima eroare comisă în ultimii ani de Danny Makkelie.

Este Danny Makkelie unul dintre arbitrii favorizați de UEFA!? Ce spune Cristi Balaj

Cristi Balaj, unul dintre foștii mari arbitri ai României, a spus câteva cuvinte despre Danny Makkelie. În cariera sa, Balaj a mai observat anumiți „centrali” care, deși făceau greșeli mari, primeau în continuare sprijin și spune că Makkelie se numără printre centralii favorizați de UEFA.

ADVERTISEMENT
„Sunt alte chestiuni. Ei au voie să facă lucruri pe care alții nu au voie. Am pățit. Când eram la Elite, am avut colegi care au greșit mult mai mult decât mine și… când ai ursul în spate, rămâi în Elite. Alții, care au făcut greșeli mai mici și mult mai puține, au avut de pățit.

ADVERTISEMENT
Indiscutabil, sunt arbitri sprijiniți de UEFA. Este o modă și nu mă refer doar la Makkelie. Erau unii care iubeau curcubeul și, în zona prin care se plimbau ei, era mereu soare, nu ploua. Ce era valabil pentru Petru nu era și pentru Pavel, chit că sărbătoreau ziua sfântă în aceeași dată”, a declarat Cristi Balaj, fostul arbitru român, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Scene neverosimile la Rapid! Șucu a organizat o întâlnire cu jucătorii, iar aceștia...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Rapid! Șucu a organizat o întâlnire cu jucătorii, iar aceștia au rămas perplecși: 'De ce ne-a chemat?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!