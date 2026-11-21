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Scene halucinante s-au petrecut în finalul meciului dintre Dinamo și Petrolul de la Slobozia. Un suporter a doborât monitorul VAR și l-a pus în dificultate pe „centralul” Gabriel Mihuleac (28 de ani), care nu a știut dacă să dea sau nu lovitură de la 11 metri pentru „găzari”.

Gabriel Mihuleac, mustrat de Cristi Balaj pentru faza de la Dinamo – Petrolul

Prima repriză de la Dinamo – Petrolul s-a terminat într-un haos de nedescris. În minutul 38, oaspeții au cerut penalty după ce Rodrigo Martins a căzut în careul gazdelor, în urma unei intrări a lui David Irimia. Faza a fost verificată în VAR pentru un ofsaid la Martins, dar și pentru penalty, după ce arbitrul Gabriel Mihuleac nu a acordat nimic.

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După o serie lungă de evenimente în care problemele s-au rezolvat. Mihuleac a revăzut faza la care nu a fost ofsaid și a dictat penalty.

„Apărătorul de la Dinamo a efectuat o alunecare neregulamentară. Decizie corectă, 11 metri. Ar fi fost de preferat să se acorde fără intervenția VAR”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Marius Avram, verdict clar după scandalul de la Slobozia: „Ce a fost în mintea lui?”

Marius Avram a explicat, la”„Digi Sport Special”, că Gabriel Mihuleac a procedat corect prin decizia finală, dar a încercat să înțeleagă și de ce acesta a acceptat să aștepte atât de mult până la remedierea problemei. Fostul arbitru FIFA a dezvăluit că „centralul” n-ar fi avut voie să apeleze la telefonul mobil în cazul în care monitorul VAR nu ar mai fi fost reparat.

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„Nu cred că am mai văzut vreodată ca o repriză să dureze atât de mult, cel puțin în fotbalul românesc, în SuperLigă. Decizia finală a fost cea corectă. Din punctul meu de vedere a fost penalty. A fost fault în suprafața de pedeapsă, iar penalty-ul a fost corect acordat. Eu mă pun în mintea arbitrului. Încerc să îmi dau seama ce este în mintea lui, în momentul respectiv.

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A fost chemat de colegul său care l-a rugat să vină să revadă o fază de posibil penalty. În mintea ta, te gândești că a fost un penalty, iar când ajungi acolo ecranul se defectează pentru un motiv sau altul. Că au tras suporterii de cablu, că au aruncat cu bere sau apă pe el, acum nu mai are importanță. E o fază care trebuie revăzută, iar în mod normal te îndrepți către oficialii prezenți la joc și îi întrebi în cât timp se mai poate remedia ecranul și în cât timp se mai poate remedia. Dacă nu se mai poate remedia, asta e, decizia va rămâne cea din teren. Presupun că, din informațiile pe care le-a primit, au fost că sigur o să fie gata și că o să îl refacem. Ăsta a fost motivul pentru care a tot așteptat. Trebuia să ia o decizie capitală: dă sau nu dă penalty”, a declarat Marius Avram, conform