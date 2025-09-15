Cristi Balaj, la un pas de demisie de la CFR Cluj! „Chiar iau în calcul! O să am o discuție cu domnul Varga”. Exclusiv

Cristi Balaj a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că se gândește serios să renunțe la funcția de președinte de la CFR Cluj. Stresul și lipsa rezultatelor i-au inserat acest gând.

Cristi Balaj vrea să demisioneze de la CFR Cluj

, i-a pus capac lui Cristi Balaj, că trece prin momente dificile și că se gândește serios să plece de la cârma clubului.

Fostul arbitrul a mărturisit că s-a gândit să ia această decizie chiar după eliminarea din Conference League. Doar că , după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„Am vorbit cu domnul Varga după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor. M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat.

(n.r. Te gândești serios să pleci?) Da, este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut.

Este greu să părăsești la greu un om care a băgat atâtea zeci de milioane de euro în fotbal. De asta am rămas, dar îmi e din ce în ce mai greu. Fără sprijinul domnului Varga nu avem cum să reușim. Ăsta a fost motivul pentru care nu am plecat. Chiar nu merită Neluțu Varga. Și dacă îți cere ceva cu jumătate de gură, nu-l poți refuza. Îmi este din ce în ce mai greu”, a declarat Cristi Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, dezlănțuit la adresa lui Mandorlini: „Îi fugea peruca, dar el nota pe un caiet de la librărie”

. Analistul FANATIK îl acuză pe tehnicianul italian că nu a avut reacție în momentul în care CFR Cluj a fost condusă de Metaloglobus.

Mai mult, „Șumi” nu a înțeles deloc schimbările la care a apelat antrenorul din Gruia. Totul culminând cu minutul 90+4, când în luptă a fost aruncat veteranul Ciprian Deac (39 ani).

„Eu nu am văzut în viața mea ce se întâmplă acum la CFR. Este incredibil Mandorlini! M-am uitat în timpul meciului, se desfășurau acțiunile și el stătea cu un carnețel în mână și scria, nu urmărea acțiunile meciului. Trebuia să pună un secund să scrie! El nota pe carnețel… Au fost trei momente șocante.

Primul, am văzut un antrenor care… Săracul, îi fugea peruca întruna. Nu am nimic cu el, nu umblu la estetic, dar să stai în minutele în care ești condus de Metaloglobus… El stătea și își nota într-un carnețel de ăla de la librărie, cred că era 1 sau 2 lei.

Al doilea moment e atunci când în minutul 73 i-a chemat pe Păun, Biliboc și Cordea ca să-i introducă, ei se schimbă, se duc după al 4-lea arbitru și apoi el îi trimite înapoi la încălzire. Eu, dacă eram jucător, nu știu dacă mai intram. Îi cheamă din nou în minutul 82, îi introduce pe cei trei și scoate singurul atacant pe care îl avea, joacă atacant Cordea.

Încă un moment, mai era un moment de joc și el a decis să îl bage pe Deac. Pentru ce a însemnat Deac pentru CFR Cluj… Dacă nu te mai bazezi pe Deac, îi oferi un post în club și aia e. În ultimul minut parcă trăgea de timp ca să păstreze punctul cu Metaloglobus. Au fost niște decizii șocante!”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

13 este locul în SuperLiga ocupat de CFR Cluj după primele 8 etape în care a acumulat doar 7 puncte

38,3 milioane de euro este valoarea lotului de la CFR Cluj, al doilea din SuperLiga după FCSB, cu 48,4 milioane de euro, potrivit publicației Transfermarkt