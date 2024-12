Cristi Balaj, mesaj ferm după ce fanii din Gruia au primit doar 1.400 de bilete la U Cluj – CFR: „E o dezamăgire! Sunt curios ce poziție va avea primarul Boc acum”

Oficialii de la CFR Cluj sunt dezamăgiți înaintea derby-ului cu U Cluj, care se va juca luni, de la ora 20:30. Cristi Balaj și-ar fi dorit ca „feroviarii” să primească mai multe bilete pe Cluj Arena din partea „șepcilor roșii”.

Cristi Balaj, dezamăgit înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj: „Am făcut o solicitare”

Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate să fie urmărită în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii, de la ora 10:30, doar pe site-ul .

ADVERTISEMENT

„Sper să fie un meci fără evenimente. Încercăm să impunem o notă de fair-play, să se schimbe ce s-a întâmplat în trecutul îndepărtat și să demonstrăm că orașul Cluj este unul cu adevărat civilizat.

Nu în ultimul rând, noi ne dorim să câștigăm pentru că este important să legăm rezultatele bune pe care le-am avut în ultima perioadă. E important să rămânem acolo sus, lupta adevărată va fi în play-off.

ADVERTISEMENT

Dacă diferența dintre echipele care se luptă pentru câștigarea campionatului va fi mică după înjumătățire, oricare din echipe are șanse să câștige campionatul. Trebuie să ne asigurăm că acumulăm cât mai multe puncte.

Am primit 1.400 de bilete, le mulțumim celor de la U Cluj că s-au ținut de cuvânt și au poziționat suporterii în peluza superioară, așa cum au promis. Cele 1.400 de bilete s-au vândut sâmbătă, am făcut o solicitare celor de la U Cluj”, a spus Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj: „Suporterii noștri ne-au rugat să mai cerem bilete”

le-a mai cerut 400 de bilete rivalilor de la U Cluj. „Șepcile roșii” nu le-au dat un răspuns „feroviarilor” până în ziua derby-ului de pe Cluj Arena, iar Cristi Balaj s-a arătat deranjat de acest aspect.

„După ce am văzut că nu ni s-a răspuns sâmbătă, am făcut o adresă la presiunea suporterilor noștri, care ne-au rugat să mai cerem bilete suplimentare. S-au mai cerut 400 de bilete, am înțeles că nu vor să ni le pună la dispoziție.

ADVERTISEMENT

În meciul tur am fost felicitați inclusiv de primarul orașului pentru decizia clubului nostru, care a acceptat inversarea jocurilor. Am jucat în Gruia, chiar dacă partida era programată pe Cluj Arena, stadion ocupat de un festival important.

Am acceptat să inversăm meciurile, le-am oferit peste 3.000 de bilete, deci mai mult de 20% din capacitatea stadionului. Sunt curios să văd ce poziție o să aibă primarul acum când va afla că am mai cerut 400 de bilete pentru suporterii noștri”, a mai spus președintele CFR.

Singurul răspuns venit din tabăra „șepcilor roșii”: „Este periculos”

„Am făcut solicitarea, i-am rugat să ne mai pună 400 de bilete la dispoziție. Nu am primit niciun răspuns, ni s-a spus ca suporterii noștri pot să își cumpere bilete și în alte zone ale stadionului. Nu pot să încurajez suporterii să meargă între copiii care și-au cumpărat bilet. Este periculos din punctul meu de vedere.

Am fost felicitați de domnul Boc când am acceptat să facem acel schimb, chiar dacă regulamentul a fost forțat. Am făcut-o pentru orașul Cluj, așa cum declara domnul Varga. Sunt convins că nu este de acord cu decizia de a bloca suporterii.

Am cerut să primim locuri într-un sector în care s-au vândut bilete. L-au blocat în momentul când am atins cifra 1.400, de sâmbătă facem solicitări să ne mai dea bilete în sectorul în care s-au vândut deja bilete”, a declarat Cristi Balaj.

Probleme cu SUPORTERII inainte de U Cluj - CFR Cluj! „Nu au RESPECTAT intelegerea!”