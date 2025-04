Cristi Balaj le închide gura conducătorilor Universității Craiova după acuzele la adresa arbitrilor: „Nu sunt ei în măsură să vorbească!”

după ce Istvan Kovacs a fost delegat de LPF la derby-ul de titlu dintre FCSB și CFR Cluj. Președintele ardelenilor, „săgeți” la adresa Universității Craiova.

Cristi Balaj le dă peste nas celor de la Universitatea Craiova: „Screciu trebuia eliminat în minutul 36”

legate de arbitraj, iar Cristi Balaj a luat atitudine: „N-am ce să răspund. Meciul a fost televizat. Spun doar că jucătorul care a fost eliminat de la ei trebuia să primească al doilea cartonaș galben în minutul 36 și lucrul ăsta l-au spus specialiștii”.

ADVERTISEMENT

Fostul arbitru nu uită o intervenție pe care același jucător a avut-o asupra vedetei lui CFR Cluj: „Îți aduc aminte că în campionatul trecut, Screciu înainte să se accidenteze i-a dat un umăr în față lui Tachsidis de l-a lăsat jos. S-a analizat și mai mulți specialiști au spus că trebuia să se dea cartonaș roșu.

Atunci domnul Rotaru a spus: ‘Domne, ce să-i fac dacă s-a ciocnit de un bărbat, de Screciu. Să simtă ce înseamnă dueluri adevărate’. Asta a fost exprimarea lui. Când ți se întâmplă ție nu îți mai convine”.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, replică pentru Mihai Rotaru: „Acum s-au lovit de mai mulți bărbați de la CFR”

Oficialul din Gruia îi întoarce acum : „Acum s-au lovit de mai mulți bărbați de la CFR. Repet, meciul a fost televizat, subiect închis. Mai ales după partida cu FCSB, cei de la Craiova nu sunt în măsură să vorbească de măsuri disciplinare. Am văzut tot meciul și nu vreau să comentez”.

Apoi a venit rândul președintelui de onoare al „leilor”: „L-am mai văzut și pe Sorin Cârțu că era supărat și mi-am adus aminte când era antrenor la CFR Cluj că a fost supărat că am dat la o semifinală a Cupei României o lovitură de pedeapsă la o ținere care a început la 18 metri de poartă, în afara suprafeței. A fost supărat că am dat un penalty inexistent și atunci am aflat cu stupefacție că nu el nu cunoștea regulamentul”.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a analizat faza la care FCSB a cerut eliminarea lui Vladimir Screciu: „S-a discutat foarte mult”

Cristi Balaj și-a spus părerea apoi în privința fazelor litigioase de la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 0-0: „Dacă mă întrebi pe mine, ca să fac o analiză cât se poate de obiectivă, să mă lupt cu ambele echipe, situațiile cu Screciu, pentru că am văzut că s-a discutat foarte mult despre ele, după ce a fost avertizat s-a expus.

ADVERTISEMENT

Doar că toate au fost la limita avertismentului. O dată a venit cu piciorul ridicat dar și l-a retras înainte de contact, după care a pus gheata în pământ și contactul a fost la nivelul superior. După care a apărut acea situație la limita suprafeței de pedeapsă, când a faultat în momentul 80 și ceva.

Niciuna dintre ele nu implică al doilea cartonaș galben clar, dar fiind vorba de un jucător care a încălcat cu persistență legile jocului el s-a expus foarte mult și putea să primească al doilea cartonaș galben pentru faulturi repetate. Screciu însă nu a fost eliminat”.