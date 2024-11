Cristi Balaj le răspunde dur lui Dorinel Munteanu și Mihai Stoica: „Fault inventat! Ai fost ajutat și nu ai ce să mai spui”

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre arbitrajul de la meciurile celor de la . Președintele grupării din Gruia le răspunde dur lui Mihai Stoica și Dorinel Munteanu, care s-a arătat nemulțumit de arbitrajul lui Rareș Vidican.

după Oțelul Galați – CFR Cluj, scor 0-1. Cristi Balaj le răspunde lui „Munti” și Mihai Stoica, după ultimele discuții legate de deciziile „centralilor” din SuperLiga.

Cristi Balaj a analizat deciziile controversate ale arbitrilor la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„A apărut această modă și din cauza faptului că nu s-a reacționat de-a lungul timpului cum se face acum. De când am venit, eu am subliniat greșelile majore împotriva CFR-ului. Am încercat să vin cu argumente, am încercat să fiu cât se poate de coerent și pertinent.

Gândul de a jigni este departe de mine. În continuare spun și sunt convins că cei de la Federație și cei de la Comisia de Arbitri își doresc și încearcă să găsească soluții să apară cât mai puține greșeli. Această preocupare este și la nivel internațional.

Oamenii sunt diferiți, se întâmplă ca același arbitru, cu același regulament să ia decizii diferite în situații asemănătoare. Sunt convins că arbitri români sunt corecți sau vor să fie corecți, dar lipsește calitatea și apar greșeli”, a spus Cristi Balaj.

„Este o modă să tratezi cu indiferență asemenea faze”

„De fiecare dată i-am scos în evidență când au fost greșeli majore împotriva noastră. Au fost mult meciuri în care nu am câștigat și chiar dacă au fost anumite greșeli am tăcut. La ultimul meci cu Dinamo, același arbitru VAR nu i-a semnalizat lui Cojocaru că trebuie să oprească meciul pentru lovitură liberă directă și eliminare pentru situație evidentă de gol la faultul lui Boateng asupra lui Louis Munteanu.

Același arbitru VAR nu i-a semnalizat centralului că un adversar trebuia eliminat pentru o intrare asupra lui Simao. A existat unanimitate din partea celor care au văzut partida, la câteva etape a venit la Dinamo și nu s-a gândit că trebuie să aplice regulamentul.

Văd că este o modă să tratezi cu indiferență asemenea faze. Nu se întâmplă nimic, este în continuare delegat. Mă gândesc că se întâmplă acest lucru din cauza numărului scăzut de arbitri la nivelul primei ligi.

Nu au soluții și sunt obligați să îi delege în continuare. Ei ce înțeleg? Că dacă greșesc sau nu, ei vor arbitra în continuare. Golul înscris de Dinamo s-a întâmplat în urma unei lovituri de la colț acordată eronat.

După inventează un fault când inițial a lăsat jocul să continue. De ce nu a fluierat? Pentru că nu s-a întâmplat nimic evident, Louis Munteanu a pus mâna, iar apărătorul nu a fost scos de pe traiectoria mingii, a fost poziționat acolo unde a dorit el”, a mai spus președintele ardelenilor.

Cristi Balaj: „Observator de arbitri poate să fie doar un fost arbitru”

„Mingea îi venea în cap, nu a jucat mingea cu capul din cauza faptului că portarul a ieșit greșit și a lovit mingea în așa fel încât a ajuns la atacantul nostru. Cum să dai fault pentru un asemenea contact. Dacă ar fi fost invers și un arbitru ar acorda penalty pentru că apărătorul pune mâna pe un atacant ar exploda presa.

Inventezi un fault, noroc că te-au chemat cei din camera VAR. Nici nu a trebuit să stea mult în fața ecranului. A apărut o eliminare care trebuia acordată și nu a fost, iar aici mă leg și de arbitrul din camera VAR, cel care nu a eliminat un adversar când Simao a fost lovit cu talpa.

Același arbitru VAR nu a intervenit, nu s-a întâmplat nimic în acel meci și el s-a gândit că poate să greșească împotriva CFR-ului. Legat de Mihai Stoica să vezi cum te pedepsește fotbalul. La primul gol înscris de FCSB a fost un fault inventat la mijlocul terenului, dar din acea fază a înscris gol.

A fost o invenție, a fluierat ceva ce nu a existat. De asta e bine să nu te legi de echipele adverse, pentru că ajungi într-o situație în care ai fost ajutat și nu ai ce să mai spui. Nu întâmplător îmi permit să vorbesc de arbitraj.

Conducător de club poate să fie un fost jucător, un fost arbitru și un iubitor de fotbal care nu a jucat niciodată la nivel înalt și datorită calităților și părinților a ajuns să conducă un club de fotbal.

Dacă ne place să mâncăm nu înseamnă că știm să gătim. Observator de arbitri poate să fie doar un fost arbitru, mă gândesc că FIFA și UEFA se pricep”, a declarat Cristi Balaj.

