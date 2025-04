Cristi Balaj, lecție de fair-play în direct după scandalul de arbitraj de la CFR Cluj – Rapid 1-1: „Am văzut live că e penalty. Arbitrul s-a păcălit!”

Rapid putea pleca cu toate cele trei puncte din Gruia în meciul de luni seară. oferindu-i și al doilea galben. Ulterior, faza a fost revizuită cu ajutorul VAR, iar cartonașul galben al estonianului a fost anulat, însă nu s-a acordat penalty din cauza unui ofsaid semnalat înaintea fazei respective. Cristi Balaj a dat cărțile pe față la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, demonstrație de fair-play după CFR Cluj – Rapid 1-1: „Eu am văzut că e penalty din faza live”

Giuleștenii au fost foarte aproape să obțină un penalty prin care ar fi putut să preia conducerea, însă un ofsaid premergător fazei controversate a anulat orice dubiu.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a intrat în direct, prin legătură telefonică, la FANATIK SUPERLIGA, și a comentat faza controversată din careul echipei sale:

„Legat de ofsaid… noi am pătimit mult din cauza ofsaidului, mi-aduc aminte la un meci la Sepsi unde chiar au inversat liniile. De ce sunt liniile roșu și albastru, de ce nu sunt alb și vișiniu?”, a spus, glumind, Cristi Balaj.

„N-avem ce să contestăm. Așa a decis sistemul, n-avem ce să discutăm. Legat de acea situație de penalty cu eliminare, dacă un arbitru consideră ca e simulare, obligatoriu trebuie să dea avertisment, doar că în situația asta s-a păcălit. Nu a fost simulare. Eu am văzut că e penalty din faza live. Eu am fost convins că arbitrul din camera VAR îl va chema pe central să revadă și să acorde penalty. Nu am stat să mă gândesc că e ofsaid de câțiva centimetri.

Și avertismentul pe care l-am primit noi la Abeid la intrarea asupra lui Petrila, cu talpa, a fost talpa la minge. În cel mai rău caz dai un joc periculos, dar nu știu în ce măsură a existat, pentru că ambii au dus piciorul spre minge. Dacă s-ar fi acordat lovitură de pedeapsă și s-ar fi constatat că a fost ofsaid de 2-3 centimetri, nu ar mai fi fost discursul de maniera aceasta”, a adăugat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj: „Dacă ni s-ar fi întâmplat nouă m-aș fi simțit neîndreptățit”

Cristi Balaj a recunoscut faptul că dacă faza respectiva s-ar fi întâmplat în defavoarea CFR-ului, s-ar fi simțit neîndreptățit, pentru că e normal să fii puțin subiectiv, fapt ce demonstrează încă o dată fair-play-ul de care dă dovadă președintele ardelenilor:

„(n.r. – Dacă ar fi fost invers, te-ai fi considerat neîndreptățit?) Normal, pentru că atunci când apar ofsaiduri la limită tinzi să le contești. M-aș fi considerat neîndreptățit și aș fi primit același răspuns. Mai sincer de atât nu pot să fiu”, a explicat fostul arbitru.