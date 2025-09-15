Cristi Balaj, mult mai în formă decât echipa CFR-ului: ”Am jucat mai slab decât arbitrajul! Mă gândesc ce șoc a avut el, de la stadioanele din Ligue 1 la Metaloglobus”

Cristi Balaj a vorbit despre în partida Metaloglobus – CFR 1-1 și a recunoscut jocul slab al echipei sale, considerând că a fost mult și sub arbitrajul lui Andrei Moroiță.

Cristi Balaj, reacție spumoasă după Metaloglobus – CFR 1-1

În cadrul , președintele grupării din Gruia nu a putut să-și explice jocul modest al CFR-ului, în condițiile în care s-a folosit o echipă cu multă experiență, cu jucători care au confirmat în sezonul precedent.

”Este rușinos, jenant, frustrant unde suntem după 9 etape. Mă uitam totuși ce echipă am avut în teren. Jucători buni, jucători cu care anul trecut ajungeai pe locul 2 și câștigai Cupa. Sheriff Sinyan, Matei Ilie, Camora au fost și anul trecut, în dreapta Coco sunt convins că va ajunge să joace din ce în ce mai bine.

Apoi a fost Emerllahu, Djokovic, Fică, Korenica în lateral, Badamosi și am jucat cu Șfaiț ca under, după care au fost amândoi pe teren, și Șfaiț, și Biliboc. Nu avem voie să discutăm de arbitraj, nu suntem îndreptățiți. Modul în care am evoluat, nu avem voie să spunem nimic de arbitraj. Noi am jucat mult mai slab decât a fost arbitrajul”, a declarat Balaj.

Balaj, plin de umor după debutul lui Coco

Oficialul clubului CFR Cluj a acuzat starea gazonului de la Clinceni, unde își joacă Metaloglobus meciurile de acasă, și a glumit pe seama faptului că fundașul dreapta Marcus Coco, venit din Ligue 1, a fost nevoit să debuteze pe un asemenea teren.

”Coco nu a fost o dezamăgire, este un jucător care a jucat așa cum ne așteptam în contextul în care a fost prima partidă. Nu știu care a fost șocul lui în momentul în care evoluezi pe stadioanele din Franța, din Ligue 1, și să ajungi la Metaloglobus…

O fi zis: ‘Unde am venit?’. Stau și mă gândesc care au fost sentimentele lui când s-a trezit… După care în minutul 4 l-a atins pe atacant în talpă și s-a trezit cu un penalty. Eu vin și spun că arbitrul are acoperire regulamentară că a fost contact, de aceea nu a intervenit VAR-ul.

Dar el era la jumătatea terenului, că am oprit cadrul larg în momentul contactului și arbitrul nu apărea în imagine. A venit și el după vreo 5 minute. Aveai impresia că a venit cu mocănița de la Vișeu. Te poți da jos din tren, faci treaba mică și îl prinzi dacă alergi puțin”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

