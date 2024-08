Cristi Balaj, nemulțumit după Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj 0-1: „Trebuia să tranșăm jocul! Fotbalul te pedepsește”

CFR Cluj a câștigat cu 1-0 în fața celor de la Maccabi Petah Tikva, însă Cristi Balaj nu este mulțumit pe deplin de elevii lui Dan Petrescu. Președintele grupării din Gruia ar fi vrut să vadă mai multe goluri în poarta israelienilor.

Ce l-a nemulțumit pe Cristi Balaj în Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj 0-1: „Fotbalul te pedepsește”

Maccabi Petah Tikva nu le-a pus probleme celor de la în preliminariile Conference League. Ardelenii au înscris în minutul 9 în poarta lui Marco Wolff și și-au trecut în cont mai multe ocazii importante în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj s-a arătat nemulțumit de prestația ardelenilor la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate să fie urmărită live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„Suntem echipa mai bună, dar trebuie să fim atenți pentru că atunci când nu respecți adversarul, fotbalul te pedepsește. Trebuia să tranșăm jocul cu o victorie mai clară. În prima repriză am avut foarte multe ocazii și am avut multe situații în care trebuia să înscriem.

ADVERTISEMENT

Important este că am câștigat și din punctul meu de vedere merităm să ne calificăm, pentru că suntem echipa mai valoroasă. Nu mi-a plăcut că nu am dat mai multe goluri, am avut ocazii foarte mari în prima repriză, mingea a lovit bara.

Erau situații în care trebuia să tranșăm calificarea, să nu mai fie atât de importantă partida retur de la Cluj. Nu avem nicio scuză dacă nu ne calificăm”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu l-a băgat în ceață pe Robert Niță: „Tranșează meciul, nu poți să știi la retur”

din Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj, scor 0-1. Analistul FANATIK SUPERLIGA este de părere că gruparea din Gruia trebuia să decidă calificarea încă din tur.

„CFR Cluj, așa cum ne-a obișnuit, face un joc solid, cu o siguranță defensivă bună. Reușesc să câștige 1-0, dar eu cred că dacă nu era Dan Petrescu așa cum ne-a obișnuit, nu știu dacă fricos de a nu primi gol, dar atât de interesat de a păstra avantajul minim, CFR Cluj putea să decidă calificarea de aseară.

ADVERTISEMENT

A doua repriză de ce să te blochezi și să nu mai forțezi. Mi s-a părut că CFR Cluj după ce a marcat e mulțumită că se îndreaptă spre un 1-0 și păstrează șanse foarte mari în retur. Mai ales că joci pe teren neutru și ai posibilitatea să tranșezi meciul o faci. Nu poți să știi la retur.

Cred că la asta s-au gândit. Au făcut meciuri proaste acasă și în campionat, și în cupele europene, să ținem de 1-0 și să avem șanse, dacă e 1-1 poate e nasol. Așa am văzut eu. Forțează un pic, du-te, mă, peste ei și faci 2-0”, a declarat Robert Niță.

Cristi Balaj, nemulțumit după Maccabi Petah Tikva - CFR Cluj 0-1