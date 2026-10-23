Cristi Balaj, președinte LPF în locul lui Gino Iorgulescu? „Ar face multă treabă bună!”. MM Stoica, marea surpriză

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Dumitru Dragomir a făcut mai multe nominalizări pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și l-a indicat pe Cristi Balaj drept unul dintre oamenii care ar putea conduce bine instituția. Fostul șef al LPF i-a menționat și pe Dani Coman și Ciprian Marica, însă surpriza a venit când l-a inclus pe Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, printre posibilii candidați la succesiunea lui Gino Iorgulescu.

Mitică Dragomir îl vede pe Cristi Balaj drept un posibil succesor al lui Gino Iorgulescu

Dumitru Dragomir consideră că , dar susține că LPF ar putea avea nevoie de o conducere mai tânără. În opinia sa, Cristi Balaj ar putea ocupa cu succes funcția de președinte, chiar dacă rămâne de văzut dacă fostul arbitru ar beneficia de sprijinul necesar din partea cluburilor.

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„După părerea mea, Gino nu pierde alegerile, doar politic pierde, cum m-a dat pe mine. Toți au trecut pe la el să-i dea o mână de ajutor și toți sunt obligați față de el. Gino e un tip bătrân, nu e vorba doar de vârstă. E îmbătrânit, nu a dus nicio viață sportivă, a avut și necazuri. E îmbătrânit prematur. Părerea mea este să lase unul tânăr acolo. Balaj e un tip inteligent, dar nu știu dacă are susținerea necesară. Dar ar fi un președinte bun”, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dani Coman și Ciprian Marica, printre variantele propuse pentru șefia LPF

Pe lângă Cristi Balaj, fostul președinte al Ligii i-a nominalizat pe Dani Coman și Ciprian Marica. Dragomir a evidențiat experiența primului în conducerea cluburilor și situația financiară a fostului internațional, despre care consideră că nu ar avea nevoie să ocupe funcția pentru a-și asigura veniturile.

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„Mai e Marica, vorbește patru limbi străine, are avere, n-are nevoie de nimic. Dani Coman de la Argeș este o capacitate. Îl pun și pe MM Stoica. Nu se știe cu MM Stoica. Dacă aș fi în locul lui, aș concura. Și, normal, Balaj, care ar face o treabă bună”, a spus Dragomir.

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Cea mai neașteptată propunere a lui Dumitru Dragomir este Mihai Stoica. Oficialul FCSB are o experiență îndelungată în fotbalul românesc, iar fostul șef al LPF consideră că acesta ar trebui să ia în calcul posibilitatea de a candida: „Îl pun și pe MM Stoica. Nu se știe cu MM Stoica. Dacă aș fi în locul lui, aș concura”, a afirmat Dragomir.

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Gino Iorgulescu, favorit în viziunea lui Dragomir

Chiar dacă a propus mai multe variante pentru conducerea Ligii, . Fostul președinte al LPF a susținut că actualul șef beneficiază de relații și susținere care îl pot ajuta să obțină un nou mandat.

„Șanse va avea Gino sau Justin Ștefan. Dacă ar fi după mine, aș alege unul dintre ăștia trei, Marica, Coman și Balaj. Dintre toți, Marica e cel mai bogat. Gino îi bate pe toți trei. Pe mine m-a bătut cu ordin de la partide cu 97. Abia m-a bătut, un singur vot. Mi-au făcut un bine, am plecat când a trebuit”, a mai declarat Dumitru Dragomir.