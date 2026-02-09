Cristi Balaj, prima reacție despre scandalul de la Cluj. „Nu există așa ceva în istoria fotbalului!”. Clinci cu Robert Niță înainte de CFR – Rapid!

ADVERTISEMENT

A fost haos la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cristi Balaj a spus totul despre cele întâmplate și a semnalat cele mai mari probleme. Ce a spus fostul președinte al „feroviarilor”, de fapt.

Concluziile lui Cristi Balaj după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj 3-2

Derby-ul Clujului dintre CFR și „U” s-a lăsat cu scandal mare după meci. Gazdele au luat toate cele 3 puncte, însă nu s-au putut bucura inițial de succesul obținut. Pe teren s-a iscat un adevărat meleu.

. Cristi Balaj a urmărit meciul integral și a oferit primele sale concluzii despre scenele șocante petrecute după fluierul final.

„Se vede pe imaginile după meci faptul că Cordea era cu spatele către tribuna oficială, cu mâinile sus, se bucura. Înainte, cei care au urmărit meciul cred că își amintesc când Cordea câștigase un duel la colțul terenului pe final de meci și, din șezut, cu fața spre tribuna 1, în apropierea galeriei celor de la U Cluj, a avut acea reacție de războinic, reacția a unui jucător care dă totul pentru și se bucură de orice minge câștigată. Cred că acel moment a iritat, dacă mă întrebați pe mine.

Momentul de iritare la un joc, în care ambițiile într-un joc U Cluj – CFR sau CFR – U Cluj sunt mult mai mari decât într-un meci Dinamo – FCSB sau FCSB – Dinamo din ziua de astăzi. Sunt mult mai mari. În minutul 85, când tot în aceeași zona terenului s-a văzut în imagini cum Cordea care se îndrepta spre mijlocul terenului prin apropierea liniei de margine i s-a atras atenția de către Nistor. Ce au discutat ei, noi nu aveam de unde să știm la televizor, dar Nistor, care era în spatele lui Bergodi la aproximativ 5 metri, a început să aibă un dialog cu Cordea, care își întoarce privirea și clar se vede cum și Cordea adresează cuvinte.

Acest dialog a continuat inclusiv în momentul în care Nistor a ajuns în preajma lui Bergodi, în apropierea lui, în fața lui. Clar, dialogul între ei a continuat și a fost ușor de indus în eroare Bergodi, care nu m-aș mira să fi bănuit că vorbește cu el Cordea, el neștiind că acest dialog cu Nistor a început în momentul în care Nistor era în spatele lui la 5 metri.

Din ceea ce a declarat Cordea la finalul meciului au fost înjurături între cei doi, între Nistor și Cordea, motiv pentru care spun că arbitrul trebuia să-i elimine pe amândoi. Chiar dacă unul se afla pe terenul de joc și avea voie să fie pe terenul de joc, chiar dacă celălalt era pe banca de rezerve și a părăsit suprafața tehnică fără să aibă voie. Trebuiau să fie eliminați!”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj a numit principalii vinovați pentru meleul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

Cristi Balaj a vorbit ulterior despre cum a plecat întreaga ceartă dintre cele două tabere. Fostul arbitru FIFA consideră că sunt principalii vinovați, apoi arbitrii partidei.

„Bergodi, atât timp cât Cordea se uita spre zona unde era el, era și Nistor, el nu avea de unde să știe că a început dialogul între Nistor și Cordea cu mult timp înainte. În momentul în care Nistor e în spatele lui. Una la mână, doi la mână, am văzut ulterior pe Bergodi care a interpretat că a fost înjurat sau poate așa și s-a întâmplat pentru că noi nu am fost acolo, nu știm, nu avem motive să nu îl credem pe Cordea care spune că se înjura cu Nistor sau pe Bergodi care să spună că m-a jurat pe mine.

Din acel moment, mai ales din acel moment, cu toate că am înțeles că au mai fost momentele în care a încercat să intre în teren, Bergodi a fost greu de controlat. A avut un comportament prin care el trebuia să fie eliminat de către arbitrii. Momentul în care a fost greu de controlat și în care a intrat și în teren, a fost în preajma arbitrului asistent, Andrei Constantinescu, și în preajma arbitrului de rezerve, era greu să nu fie observat și de către arbitrul din teren, pentru că a fost mult prea evident ceea ce s-a întâmplat. I-au creat un mare deserviciu arbitrii lui Bergodi, prin faptul că nu l-au eliminat. Ar fi luat două etape și nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat

Principalii vinovați sunt Nistor și cu Cordea, care ei trebuiau să fie eliminați în minutul 85. Ulterior, Bergodi pentru faptul că nu s-a putut controla. Dacă un arbitru nu este pregătit să intervină, uitați că lucrurile degenerează și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și din cauza arbitrilor pentru faptul că nu au luat la momentul potrivit măsuri. I-au creat un mare deserviciu lui Bergodi”, a mai spus fostul arbitru român.

Marea greșeală de arbitraj identificată de Cristi Balaj la CFR Cluj – U Cluj 3-2

Ulterior, Balaj a ținut să sublinieze o anomalie din partea arbitrajului. El a precizat că eliminările nu se pot face după finalul meciului pentru ceva ce s-a întâmplat în timpul partidei.

„Pentru o faptă care s-a întâmplat în timpul jocului și nu l-a eliminat atunci, nu există în istoria fotbalului așa ceva. E împotriva regulamentului. Nu ai cum să elimini un oficial sau un jucător, indiferent de numele lui sau echipa, după partidă, pentru o faptă care s-a întâmplat chiar în timpul jocului, adică așa ceva n-am mai văzut!”, a mai spus Balaj.

Contre în direct între Robert Niță și Cristi Balaj

În discuție a intervenit și Robert Niță, care a ținut să îl înțepe pe fostul oficial de la CFR Cluj chiar înaintea meciului ardelenilor contra Rapidului, din ultima etapă a grupelor Cupei României.

„Bine ai revenit la CFR. O să contestați cartonașul roșu la Comisii, voi CFR. Nu sunt amuzant, sunt realist. Trebuiau eliminați și Bergodi și Nistor și Cordea.

Eu văd sancțiunea mai mare pentru domnul Bergodi decât pentru Cordea. E în poziția de oficial, de antrenor Nu poți să reacționezi așa. Greșește și Cordea, greșește și Nistor… Nistor nu avea ce să caute la 20 de metri de banca tehnică în timpul meciului”, a spus Robert Niță.

„Ce nu îți convine? Nu ești amuzant deloc. De ce să îl elimini pe Nistor la finalul meciului? Se terminase meciul. Eu ți-am zis ce spune regulamentul, tu dacă vrei acum alt regulament, e treaba ta… ”, a replicat Cristi Balaj.