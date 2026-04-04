Adevărul despre venirea lui Cristi Balaj la Rapid. Fostul președinte al CFR Cluj, anunț de ultimă oră. Update exclusiv

Cristi Balaj a fost președinte la CFR Cluj timp de 4 ani, dar a demisionat în octombrie 2025. Din acel moment a rămas alături de fotbal doar ca specialist, însă nu a mai avut niciun rol activ. În aceste condiții, au apărut zvonuri că ar urma să ajungă la Rapid odată cu sezonul viitor, însă fostul conducător din Gruia a risipit misterul.

Cristi Balaj a venit cu lămuriri în direct la FANATIK SUPERLIGA subiectul presupusei veniri ca președinte la Rapid. Fostul mare arbitru FIFA susține cu subiect și predicat că nu se pune problema să semneze în Giulești, mai ales că echipa finanțată de Dan Șucu are deja un președinte. Victor Angelescu, cel care este și acționar minoritar la Rapid, deține, în prezent, funcția de președinte al clubului alb-vișiniu.

„Știrea mi-a trimis-o un prieten față de care nu am secrete, adică el trebuia să știe. M-a întrebat: ‘Ce faci, mergi pe burtă?’. Uitându-mă în ultimii ani, de fiecare dată când apare o poziție liberă sau când o persoană, mai ales în politică, dorește să ajungă într-o funcție, are grijă, prin surse, să apară numele lui în presă. Urăsc lucrul ăsta, mi se pare, pentru mine, dezonorant să-mi apară numele. Mai ales că am un respect deosebit față de cei de la Rapid. Au un președinte în exercițiu care își face foarte bine treaba. Este total nepotrivit să apară o formă de presiune sau altceva în care eu să fiu implicat. Asta e motivul pentru care am reacționat imediat. Este onorant, oarecum, sa îți apară numele, dar nu mi se pare fair-play în condițiile în care ai o relație bună cu cei de acolo și există un respect reciproc, cu atât mai mult, să-i aduc într-o situație care ar crea o stare de indispoziție sau un conflict din cauza mea.

Nu s-a pus problema, n-am discutat cu nimeni de la Rapid și n-am discutat cu nimeni acest subiect. Am și eu partea mea de vină, recunosc că am mers la câteva meciuri în Giulești, dar m-am dus pentru că îmi place atmosfera, mă înțeleg bine cu Corsicanu’ de pe vremea când eram la CFR Cluj. Avem o relație de respect. Fiind în București, îmi place fotbalul, stau și aproape oarecum de stadion, m-am bucurat de fiecare dată când am fost. De multe ori, am fost să văd meciurile de care discutam de multe ori a doua zi, de care vorbeam cu voi în emisiune. Atâta tot, de aici probabil au apărut suspiciuni. Acolo sunt oameni care își fac treaba foarte bine și mi se pare nepotrivit.

Nu știu de Mara. De Bilașco știam, noi am și vorbit acest aspect. Știam că merge la Rapid, dar eu nu am avut nicio discuție și nici nu aș accepta atâta timp cât acolo există un președinte, care, repet, își face foarte bine treaba. În acest moment nu există acest subiect. Este onorant, dar eu am anumite principii pe care nu le încalc”, a declarat Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, noul președinte al Rapidului?! Fostul conducător de la CFR Cluj a dat răspunsul

Cristi Balaj, reacție fermă după ce s-a vehiculat că va ajunge președinte la Rapid

Contactat de FANATIK, Cristi Balaj, în vârstă de 54 de ani, a dezmințit orice fel de negocieri cu oficialii din Giulești și a precizat că este implicat în proiectele personale și, deocamdată, nu se gândește la o revenire în fotbal.

”Am văzut și eu informațiile apărute în ultimele ore, însă nu am avut și nu există în acest moment nicio discuție în acest sens. Respect foarte mult clubul Rapid, este o echipă cu tradiție și suporteri extraordinari.

Tocmai de aceea, consider că trebuie respectată munca oamenilor care sunt acum acolo și care își fac treaba foarte bine. În ceea ce mă privește, în acest moment sunt concentrat pe proiectele personale și nu iau în calcul o revenire imediată în fotbal”, a declarat Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Balaj i-a luat apărarea lui Vassaras

Chiar dacă a renunțat la a mai conduce clubul CFR Cluj, Cristi Balaj nu s-a rupt definitiv de fotbal. El este în continuare analist la FANATIK SUPERLIGA și face o evaluare a arbitrajelor după fiecare etapă din SuperLiga.

Din postura de fost cavaler al fluierului, el , care a fost contestat vehement de anumite cluburi în ultima perioadă. Balaj este de părere că FRF ar face o greșeală uriașă dacă l-ar demite pe președintele CCA.

”(n.r. – Ar fi ok ca Vassaras să continue la CCA și din vară?) Ar fi cea mai mare greșeală ca să-l schimbe. Ar fi cea mai mare eroare. În momentul în care am aduce un român în fruntea CCA, vă garantez eu, am găsi, indiferent de numele lui, ce și cine să îi reproșeze în scurt timp. Câte minciuni am auzit în fotbalul românesc, câte regii, tâmpenii, a trebuit să apelez și la instanță uneori… Suntem cei mai mari regizori care ar putea să existe în Europa.

Avem darul de a-i ponegri pe cei care ne tratează uneori, cei care ne conduc, cei care decid. Atunci, din punctul meu de vedere, Kyros Vassaras, atât timp cât are această autonomie care există la nivelul SuperLigi, ar fi o greșeală să-l schimbe. Clar că face și el greșeli. Chiar și eu am subliniat asta

Singurul lucru de reproșat pentru Kyros: feelingul meu este că sunt unii arbitri care nu au fost sancționați cum a trebuit atunci când au greșit. Dar faptul că îi protejează este deja de notorietate. Este scut pentru arbitri”, a spus Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Bilașco, noul director sportiv din Giulești

Zvonurile unei posibile veniri a lui Cristi Balaj în funcția de președinte la Rapid au apărut la scurt timp după ce giuleștenii au bătut palma cu CFR Cluj și .

Acesta va ocupa într-o primă fază postul de adjunct al lui Mauro Pederzoli, dar va prelua din plin rolul de director sportiv din vară, odată cu plecarea italianului. Bilașco s-a arătat încântat de organizarea pe care a găsit-o la clubul Rapid.

”Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat și cu ambiții mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă și au încurajat-o și la bine și la greu și sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca și până acum. Am convingerea că băieții și staff-ul le vor răsplăti această susținere. Doar împreună vom reuși să obținem performanțe! Hai, Rapid!”, a spus el.