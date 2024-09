Cristi Balaj, prima reacție după dezastrul CFR-ului în Europa: „Un șoc! Trebuia să pierdem chiar cu 5-0! La noi Pafos s-ar bate la titlu!”

Cristi Balaj a vorbit pentru prima dată despre eliminarea ardelenilor din UEFA Conference League la FANATIK SUPERLIGA. Președintele celor de la CFR Cluj s-a declarat dezamăgit de ce s-a întâmplat la returul cu Pafos din Cipru.

Cristi Balaj, prima reacție după dezastrul CFR-ului în Europa: „Un șoc! Trebuia să pierdem chiar cu 5-0”

și le-a interzis ardelenilor accesul în grupă. Ciprioții au înscris trei goluri în poarta lui Mihai Popa, titularul lui Dan Petrescu după plecarea lui Răzvan Sava.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a vorbit despre eliminarea ardelenilor din cupele europene. Președintele de la a vorbit la superlativ despre Pafos, echipă despre care spune că s-ar lupta la titlu în SuperLiga cu lotul actual.

„În contextul cupelor europene am pregătit și lotul de jucători, de asta s-au făcut transferurile din ultima perioadă. Avem două echipe în care este greu să spui care este jucătorul titular, Dan Petrescu nu a schimbat echipa care a avut rezultate bune și în acest context a folosit același lot.

ADVERTISEMENT

A fost un șoc, nu neapărat pentru mine. Nu prea am vrut să vorbim de meciul din Cipru, am evitat. Nu faptul că nu ne-am calificat a fost un șoc, ci modul în care am evoluat. A fost 3-0, dar trebuia să pierdem chiar cu 5-0.

În fotbal contează foarte mult și adversarul, dar evoluția noastră a lăsat de dorit. Aceeași jucători, cu același adversar au arătat la Cluj că merită să se califice, a fost o diferență mult prea mare. Am făcut greșeli personale nepermise”, a spus Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj: „La noi Pafos s-ar bate la titlu!”

„Când joci la un nivel mai ridicat trebuie să ai sânge în instalație, noi nu l-am avut. Prima ocazie de la începutul partidei a demonstrat ca din punct de vedere psihologic nu suntem la nivelul dorit. Am întâlnit un adversar foarte bun.

După jocul în care am obținut doar un rezultat de egalitate cu Ballkani spuneam că au jucători foarte buni. Lumea nu m-a crezut, poate doar într-o oarecare măsură. S-a demonstrat că am avut dreptate pentru că au apărut Rrahmani, Krasniqi.

ADVERTISEMENT

Au apărut jucători de calitate, care au demonstrat în campionatul nostru și au fost vânduți pe sume importante. La fel spun și despre cei de la Pafos, cu investițiile pe care le-au făcut în această vară vor ajunge să aibă rezultate bune.

Din punctul meu de vedere, Pafos s-ar bate la titlu la noi. I-am văzut la Cluj și acolo, au calitate”, a declarat președintele ardelenilor la FANATIK SUPERLIGA, show-ul este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Cum a trait conducerea lui CFR Cluj SOCUL ELIMINARII din Europa | ANALIZA LA SANGE