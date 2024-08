Cristi Balaj, pronostic surprinzător pentru returul FCSB – Sparta Praga. „Sunt absolut convins”. Exclusiv

În cazul în care campioana României va trece de gruparea din Cehia, atunci formația lui Gigi Becali va întâlni Malmo sau PAOK în play-off-ul pentru Champions League. , Cristi Balaj a discutat despre șansele de calificare ale rivalei din campionat.

Cristi Balaj, pronostic surprinzător pentru returul FCSB – Sparta Praga. “Sunt absolut convins”

Așadar, Cristi Balaj este încrezător înainte de returul dintre FCSB – Sparta Praga. Președintele ardelenilor este de părere că CFR Cluj și campioana SuperLigii sunt singurele echipe din România care vor merge în următoarea fază a competițiilor europene.

“Din păcate, cred că vor merge mai departe doar două echipe. Noi (n.r. CFR Cluj) și FCSB. I-am văzut și pe cei de la Sparta Praga, iar FCSB are o oportunitate de care trebuie să profite.

Și noi la fel, atâta timp cât vom trata cu aceeași seriozitate partida. Sparta arată diferit față de ceea ce au arătat în anii anteriori și sunt convins că cei de la FCSB vor profita de acest lucru”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Președintele lui CFR Cluj, nemulțumit după victoria cu Maccabi Petah Tikva

Maccabi Petah Tikva nu le-a pus probleme celor de la CFR Cluj în preliminariile Conference League. Ardelenii au înscris în minutul 9 în poarta lui Marco Wolff și și-au trecut în cont mai multe ocazii importante în prima repriză. Cu toate astea, .

“Suntem echipa mai bună, dar trebuie să fim atenți pentru că atunci când nu respecți adversarul, fotbalul te pedepsește. Trebuia să tranșăm jocul cu o victorie mai clară.

În prima repriză am avut foarte multe ocazii și am avut multe situații în care trebuia să înscriem. Important este că am câștigat.

Din punctul meu de vedere merităm să ne calificăm, pentru că suntem echipa mai valoroasă. Nu mi-a plăcut că nu am dat mai multe goluri, am avut ocazii foarte mari în prima repriză, mingea a lovit bara.

Erau situații în care trebuia să tranșăm calificarea, să nu mai fie atât de importantă partida retur de la Cluj. Nu avem nicio scuză dacă nu ne calificăm”, a spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

