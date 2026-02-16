Cristi Balaj pune lupa pe arbitrajul lui Marian Barbu în Universitatea Craiova – FCSB: „Au fost acordate cartonaşe gratuit!”. De ce a fost anulat golul doi al oltenilor

ADVERTISEMENT

„Centralul” acuzat de olteni că e „stelist” a avut însă o prestație bună, care a fost pusă sub lupă de Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, despre arbitrajul de la U Craiova – FCSB 1-0

Deși a condus bine meciul de pe „Ion Oblemenco”, Marian Barbu a primit mici critici din partea lui Cristi Balaj. Fostul arbitru FIFA consideră că „centralul” din Făgăraș a acordat cartonașe galbene cu prea mare ușurință.

ADVERTISEMENT

„Am văzut câteva avertismente care puteau fi evitate. Cartonașul galben la Crețu nu trebuia dat. A fost în rest un arbitraj bun. (n.r. – Cartonașul la Mora pentru simulare?) E de discutat. Dacă arbitrul e convins că fotbalistul s-a folosit de un contact și a căzut ușor pentru a obține o decizie favorabilă are acoperire regulamentară.

Văzând cum a dat ulterior cartonașele revin la ce discutam acum nu foarte mult timp, arbitrii trebuie să fie atenți pe partea finală a campionatului regulat, pentru că ajung jucători să nu joace pentru galbene luate foarte ușor sau gratuit”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De ce a fost anulat pentru ofsaid golul lui David Matei

Cea mai controversată fază din U Craiova FCSB 1-0 s-a petrecut în minutul 59.

ADVERTISEMENT

„Avem faza din minutul 59, care comportă multe discuții. În general și am văzut că recomandă și CCA, să se meargă pe decizia din teren. Dar AVar a fost Marica, arbitrul asistent, care merge și cu Kovacs prin Champions League, la turnee finale și a participat la cursuri la cel mai înalt nivel. Putem să acceptăm decizia prin care s-a considerat că e evitarea înscrierii unui gol de către portar și în drumul mingii spre atacantul care a marcat ulterior, arbitrii au considerat că mingea a fost deviată de un alt apărător, coechipier cu portarul. De la acesta a ajuns mingea la atacantul care inițial era în poziție de ofsaid.

Lixandru nu a jucat mingea. Se consideră doar că a deviat-o. Este foarte greu și o să evit să fac acest lucru, să îi lămurim pe cei care consideră că Lixandru a vrut să oprească mingea, să o stopeze, și că e un procedeu nefericit. E foarte ușor astfel să dai credit arbitrului, iar cei de la CCA sunt sigur că vor considera că Lixandru n-a controlat mingea și că a fost deviată la atacantul care ulterior a înscris și care, inițial, a fost în poziție de ofsaid.

ADVERTISEMENT

Dacă mingea revenea de la portar era clar că e ofsaid. UEFA consideră că a venit de la portar direct atâta timp cât Lixandru a deviat-o, nu a jucat-o. Nu a avut control asupra mingii. (n.r. – În afară de golul anulat Craiovei, mai e ceva la U – FCSB?) Nu, atât”, a adăugat fostul mare arbitru internațional.