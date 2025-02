Cristi Balaj, radiografie la sânge a perioadei de mercato de la CFR Cluj. Culisele celui mai tare transfer al clubului: „Suntem mult mai puternici!”

Meciul dintre UTA Arad și CFR Cluj a fost adjudecat fără prea mari probleme de . Formația din Gruia se află pe prima poziție din clasament după etapa 26, iar Cristi Balaj a făcut o radiografie la sânge pentru perioada de mercato.

Cristi Balaj, radiografie la sânge a perioadei de mercato de la CFR Cluj

Cristi Balaj a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că CFR Cluj este mult mai puternică după transferurile efectuate în actuala perioadă de transferuri. , care este cea mai scumpă mutare reușită de clujeni.

„A depins de foarte mulți factori acest transfer. El este în vizorul nostru de mult timp. Este un jucător care ne-a impresionat! Calitățile lui, vârsta, faptul că deja este implicat și selecționat la naționala Kosovo ne-au făcut să facem acest efort și să îmbunătățim lotul pe care l-am avut la finalul anului trecut.

Am renunțat la doi jucători în defensivă și l-am adus pe Sheriff Sinyan, în linia de mijloc au plecat Artean și cu Keita și a venit Moustapha Name, de la Pafos, și Emerllahu. Pe plan ofensiv a plecat Peter Michael și a venit Juric. La capitolul plecări îl mai avem și pe Filip, care a fost împrumutat la FC Botoșani. Boben a plecat la Iași, fiind unul dintre cei doi jucători defensivi care au fost înlocuiți.

După aceste transferuri, CFR Cluj este mai puternică decât a fost la finalul anului trecut. A contat și faptul că au trecut și meciuri, o perioadă de timp, de care Dan Petrescu amintea. E normal ca atunci când apar multe schimbări în echipă să ai nevoie de timp să creezi legături, relații de joc”, a transmis Cristi Balaj.

„CFR Cluj s-a mișcat cel mai bine în perioada de mercato”

Președintele de la CFR Cluj a continuat dialogul cu moderatorul Cristi Coste și a mărturisit că, după părerea sa, formația din Gruia este echipa din SuperLiga care s-a mișcat cel mai bine în perioada de transferuri din această iarnă.

„Rezultatul de aseară a fost pe măsura jocului, pentru că deja la pauză meritam să conducem pe tabela de marcaj. În repriza a doua, așa cum s-a putut observa, nu mai e nimic de comentat. Jucătorii, staff-ul tehnic și Dan Petrescu, toți merită felicitați.

Eu zic că la ce transferuri am făcut, noi suntem echipa care s-a mișcat cel mai bine în perioada de mercato. Ne-am îmbunătățit linia de mijloc, axul central!

Am adus un fundaș în care credem, la mijloc am adus doi jucători de mare calitate, care au demonstrat și sunt pregătiți, iar în atac am dorit să îl înlocuim pe Peter Michael cu Juric”, a încheiat Cristi Balaj.

