Cristi Balaj a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre una dintre . Darius Olaru a marcat , însă președintele lui CFR Cluj ridică semne de întrebare.

Cristi Balaj, război total cu FCSB! „Să nu creadă că suntem proști. Și nouă ne-ar conveni să ni se bage mingea în poartă”

Darius Olaru a avut o execuție fantastică din interiorul careului la meciul cu Unirea Slobozia. Mingea a lovit bara transversală după care a aterizat în apropierea liniei porții. De asemenea, Cristi Balaj susține că balonul a atins bara din dreapta porții lui Denis Rusu.

Președintele lui CFR Cluj a venit cu acuzații dure și a transmis că golul nu ar fi trebuit să fie validat, pentru că mingea a atins bara, care are o grosime asemănătoare cu grosimea liniei porții. Astfel, mingea nu ar fi depășit linia cu toată circumferința.

„(n.r. nu dai ce nu vezi) Exact. Voi ați văzut 100% că a intrat mingea? Nu ați avut aceleași imagini? Noi nu avem tehnologia goal-line, nu am avut cameră pe linia porții. Cel mai bine poziționat a fost asistentul. El a stabilit că nu este gol valabil.

Tu spui și vezi pe baza imaginilor că e gol valabil și că mingea a intrat 100% în poartă atâta timp cât ți-am dat niște elemente. Mingea a atins bara la rădăcină în momentul în care a atins gazonul, bara are aceeași grosime cu linia porții. Din acel moment, mingea a revenit în teren. Cum stabilești că a fost 100%? Explică-mi!

„Etapa trecută au primit cadou la U Cluj”

Nu am mai văzut meciul și am înțeles că FCSB a meritat să câștige. Dar hai să vedem. Și noi am jucat meciuri în care au fost echipe mai slab cotate decât noi, într-o poziție mai slabă în clasament, dar hai să primim și noi un cadou. Când mingea atinge linia porții, să se dea gol pentru noi. Hai să primim și noi cadouri, să începem de la 1-0 pentru noi.

Nu aș fi intervenit și nu v-aș fi răspuns la întrebare, dacă nu am fi fost atacați. Subliniez că etapa trecută au primit cadou la U Cluj lovitura liberă din care a ieșit golul FCSB-ului. Au primit cadou, s-a inventat fault la intervenția lui Dan Nistor asupra lui Bîrligea și a ieșit gol.

Să vă aduceți aminte cu Unirea Slobozia în prima etapă când a fost acea ținere. Să existe o incorectitudine în afara suprafeței de pedeapsă și VAR împreună cu arbitrul să dea greșeala în interior… Nu ar trebui să vorbim despre asta, dar am făcut acest lucru, repet, doar ca răspuns la intervențiile lor în momentul în care apare o fază ambiguă legată de CFR Cluj”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

„Inventați distanțe de 12 metri, dar aveți reper punctul de la 11 metri”

De asemenea, Cristi Balaj a contrat acuzațiile aduse de FCSB după 0-1 cu FC Botoșani. Mitrov a marcat fantastic din lovitură liberă, însă portarul a fost așezat la o distanță de 12 metri.

„Nu a mai contat că la meciul cu Dinamo, adversarul trebuia să primească cartonaș roșu sau golul înscris de Dinamo a fost înscris în urma unui corner acordat eronat. Nu mai contează, ștergem cu buretele.

Există o fază ambiguă în legătură cu CFR Cluj ieșim repede să atacăm VAR. Uitați-vă în ograda voastră pentru că primiți cadouri și nu spuneți nimic despre el.

Inventați distanțe de 12 metri, având reper punctul de la 11 metri, semicercul. Distanța trebuie să fie minim de 9,15 metri, iar dacă distanța a fost de 9,30 sau 9,45 ei spun că a fost de 12 metri. În loc să aprecieze că a fost o execuție excelentă și că au meritat să câștige cei de la FC Botoșani”, au fost cuvintele lui Cristi Balaj.

Cristi Balaj a intrat într-un război total cu cei de la FCSB